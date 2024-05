eBaoTech amplia parceria global com Softtek para impulsionar InsureMO na América Latina

A eBaoTech – líder global em tecnologia para o setor de seguros – está ampliando seu escopo de parcerias estratégicas ao firmar compromisso com a Softtek, líder e referência mundial na implementação de soluções digitais para diversos segmentos. Pelo acordo, a eBaoTech complementará o portfólio de soluções da vertical de seguros da Softtek através da sua plataforma digital InsureMO. Do outro lado, a Softtek oferecerá essas soluções para clientes que atuam em toda a América Latina, especialmente no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

A parceria ocorre justamente em um momento em que o mercado segurador busca por modelos mais ágeis e flexíveis, capazes de promover transição e aceleração digital sem ressalvas operacionais.

Descrição gerada automaticamente“A Softtek atuará como implementadora, integradora e desenvolvedora de interface do usuário (UI/UX) utilizando e/ou criando soluções power by InsureMO. A companhia também poderá atuar de forma autônoma, desenvolvendo e/ou criando aplicativos (como cotadores) para portais do mercado segurador usando a plataforma”, explicou Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina da eBaoTech.

Segundo o executivo, as empresas já estão trabalhando fortemente na América Latina e no Brasil para abrir novos negócios e oferecer mais conforto aos clientes e prospects. “Estamos somando a experiência de uma empresa do tamanho da Softtek para nos apoiar em novos negócios focados no mercado segurador, em diferentes canais de distribuição e corretoras, além das seguradoras”, completou.

Para Marcos Brum, vice-presidente de Negócios e Tecnologia da Softtek, “a plataforma InsureMo, da eBaoTech, é uma solução middleware capaz de revolucionar a indústria de seguros. Ela permite a integração digital entre operadoras, corretores e insurtechs, acelerando o lançamento de produtos em todos os canais digitais. A Softtek do Brasil, como provedora de soluções, desempenha um papel fundamental nesse ecossistema, conectando as partes interessadas e impulsionando a inovação no setor de seguros. Temos uma solução versátil e inovadora para o futuro dos seguros”.

Sobre a Softtek

Presente em mais de 20 países, a Softtek conta com 18 Centros de Entrega Global (GDC) e leva serviços de TI para os mais diversos segmentos como banco, varejo, indústria, entretenimento, óleo & gás, saúde e seguros. Para mais informações, acesse http://www.softtek.com/pt/seguros.

Sobre a eBaoTech

A eBaoTech é líder global em tecnologia para o setor de seguros. Fundada no ano 2.000 com a missão de “tornar os seguros mais fáceis”, se destaca como uma provedora de soluções digitais. Atualmente possui negócios em mais de 40 países em todo o mundo, atendendo mais de 300 seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema. Para saber mais, basta acessar https://www.ebaotech.com/pt.

Marcos Brum, vice-presidente de Negócios e Tecnologia da Softtek