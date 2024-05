Ao desburocratizar o acesso aos seguros, MGAs impulsionam o crescimento do setor no país

Com atuação disruptiva e inovadora no mercado de seguros, as Managing General Agents (MGAs) despontaram como protagonistas na agilidade e simplificação do acesso aos serviços ofertados no setor. Ao apresentar um crescimento expressivo e uma movimentação estimada em R$ 132 bilhões em prêmios apenas em 2023, de acordo com dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), as empresas do segmento desempenham um papel fundamental na intermediação entre seguradoras e consumidor final e têm cada vez mais se consolidado como elementos-chave na dinamização dos serviços.

O diferencial do modelo reside exatamente na forma como as empresas atuam. Em vez de operarem diretamente como seguradoras tradicionais, as MGAs possuem autorização para administrar e negociar contratos em nome das seguradoras, que vendem seus produtos aos consumidores finais. Essa abordagem, conhecida como modelo de negócios B2B2C (Business To Business To Consumer), confere a agilidade e a flexibilidade necessárias para desenvolver e implementar soluções de seguro adaptadas às demandas específicas dos clientes, sem as limitações burocráticas.

A importância desse modelo no mercado segurador é evidente quando observamos a relevância que os possíveis segurados atribuem à velocidade dos reembolsos. Segundo uma pesquisa divulgada em 2023 pela Susep, cerca de 75% dos consumidores consideram o prazo de reembolso “muito importante” na escolha de um plano de seguro.

Neste contexto, a Hero Seguros, insurtech especializada no segmento de Seguro Viagem, que atua como MGA da Generali, é um exemplo claro de como a velocidade pode impactar positivamente toda a cadeia. Implementando uma política de pagamento de sinistros que garante o retorno aos segurados em menos de 48 horas, a empresa vem revolucionando o mercado com iniciativas tecnológicas que representam uma agilidade 15 vezes maior que a média do setor.

Segundo Rafael Swierczynski, Co-CEO e cofundador da Hero Seguros, “além da velocidade, a personalização também é um forte diferencial das MGAs. O modelo permite uma maior flexibilidade para adaptar produtos de seguro às necessidades específicas de diferentes segmentos de mercado ou grupos de clientes. A capacidade de oferecer soluções sob medida, contribui para uma experiência mais satisfatória do consumidor, fortalecendo a relação de confiança.”, comenta.

Somada a esses pontos, a inovação é um outro pilar fundamental para o sucesso desse modelo de atuação. Por meio de investimentos em tecnologia e processos mais eficientes, os negócios conseguem oferecer uma experiência de contratação e gestão de seguros mais moderna e conveniente. Isso passa desde a utilização de plataformas digitais para facilitar a contratação online até a implementação de ferramentas de análise de dados voltadas à uma precificação mais precisa.

De acordo com Claudia Lopes, Diretora Comercial & Marketing da Generali , que recentemente firmou uma parceria estratégica com a Hero para lançar o Seguro Viagem, “a atuação da MGAs têm desempenhado um papel crucial na simplificação do acesso aos seguros no Brasil, proporcionando agilidade, personalização e inovação para os consumidores. O futuro do setor é promissor. Com a demanda crescente por soluções de seguro personalizadas e acessíveis, aliada à digitalização do mercado e à constante inovação das organizações, esse segmento tem tudo para continuar crescendo e se consolidar, ainda mais, como um importante player no mercado brasileiro de seguros”, destaca.

Diante desse panorama promissor, fica evidente que as MGAs estão na vanguarda da transformação do mercado segurador brasileiro. Com uma abordagem ágil, personalizada e inovadora, elas não apenas simplificam o acesso aos seguros, mas também impulsionam o crescimento e a evolução do setor como um todo. À medida que o mercado se adapta às demandas dos consumidores e às novas tecnologias, as empresas estão estrategicamente posicionadas para liderar esse movimento, oferecendo soluções cada vez mais acessíveis.

Sobre a Hero Seguros

Insurtech disruptiva especializada no mercado digital de seguros de viagem, a Hero Seguros foi fundada em março de 2022 por Raphael Swierczynski e Guilherme Wroclawski, profissionais com mais de 20 anos no mercado segurador e digital, e já conta com números expressivos. Com uma base de clientes de mais de 1 Milhão de clientes segurados e uma média de 70 mil bilhetes emitidos por mês, a empresa atua como uma MGA (Managing General Agent) em um modelo de negócios B2BC disruptivo, desburocratizando o acesso aos seguros viagem, tornando o processo mais rápido e personalizado.

Sobre o Grupo Generali

Fundada em 1831, a Generali está presente em mais de 50 países, com uma receita total de prêmios de 82,5 bilhões de euros em 2023. Com quase 82.000 colaboradores e 70 milhões de clientes, o Grupo tem uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e América Latina. O Grupo Generali incorporou a sustentabilidade em todas as escolhas estratégicas, com o objetivo de criar valor para todas as partes interessadas, ao mesmo tempo que busca construir uma sociedade mais justa e resiliente