Sou Segura envia doações para o Rio Grande do Sul

A Sou Segura promoveu campanha para coleta de doações para as famílias do Rio Grande do Sul atingidas pelas chuvas e enchentes no estado. No total, foram arrecadados cerca de R$ 20 mil em contribuições. O valor foi utilizado na compra de alimentos, mantas, água, roupas e produtos de higiene, que foram enviados para o Sul em caminhão disponibilizado graças ao empenho da conselheira Isabel Azevedo, head de Recursos Humanos da FF Seguros.

“Procuramos incluir nas doações produtos fundamentais para as mulheres que estão nos alojamentos, como calcinhas e absorventes, e insumos para ajudá-las no acolhimento das crianças, chupetas, mamadeiras, fraldas, fórmulas e leite em pó, entre outros”, afirmou a presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira, ressaltando o compromisso da associação com a causa feminina.

As doações foram obtidas por meio da atuação conjunta da diretoria, integrantes do Conselho, embaixadoras, ex-mentoradas, ex-mentoras (es), além das associadas.

A prestação de contas desta arrecadação estará disponível no site www.sousegura.org.br