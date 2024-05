Sindirepa-SP destaca a importância da manutenção preventiva dos veículos em apoio à campanha maio Amarelo

Período é marcado por iniciativas de conscientização para diminuição de acidentes no trânsito – O Sindirepa SP, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo, apoia a 11ª edição do Movimento Maio Amarelo, lançada pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, a campanha em 2024 será marcada por ações de conscientização social para evidenciar a importância da redução de acidentes e mortes no trânsito, garantindo mais segurança e harmonia na mobilidade com a adoção de medidas educativas e seguras no trânsito, através dos conceitos de direção defensiva.

No Brasil, o trânsito é uma das maiores causas de mortalidade. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA divulgados em agosto de 2023, a taxa de mortalidade aumentou 2,3%, com mais de 390 mil óbitos em acidentes com meios de transporte terrestres. As estatísticas revelam um cenário mais preocupante em relação às motocicletas. As mortes nesse tipo de veículo dobraram na última década, representando 30% dos casos fatais registrados em 2023. O estudo aponta imprudência, excesso de velocidade e uso de álcool como os principais fatores que contribuem para esses acidentes. Dados do Ministério da Saúde, que monitora as internações e as mortes no trânsito, mostram que um ano antes, em 2022, 34 mil pessoas perderam a vida no País em razão de acidentes de trânsito. Foram contabilizadas ainda 212 mil internações, gerando um custo total de R$ 350 milhões para o setor.

O Sindirepa-SP defende a educação e a manutenção preventiva como soluções para reverter esse cenário de violência. A entidade promove, por meio de parcerias com indústria de autopeças, ações para a capacitação do reparador e também campanhas para incentivar revisões preventivas nos veículos. Essa manutenção periódica realizada de acordo com as instruções das montadoras, é a melhor maneira de evitar desgastes de peças, que podem causar acidentes.

Outra preocupação do Sindirepa-SP é a conscientização do consumidor sobre a importância da escolha dos componentes a serem aplicados no carro Peças que não atendem às especificações dos fabricantes e de procedências duvidosas não devem ser compradas, pois são ameaças para a segurança no trânsito.

A profissionalização e valorização do mecânico, incentivadas e promovidas pelo Sindirepa, também fazem parte da pauta da campanha de paz no trânsito, já que a qualidade nos serviços de reparação automotiva impacta diretamente no desempenho e segurança do veículo.

Maio Amarelo

Em 2010, a ONU lançou a campanha “1ª Década de Ação pela Segurança no Trânsito”, com o objetivo de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2020. Apesar dos esforços, o Brasil não atingiu a meta, registrando um aumento de 13,5% nas mortes no trânsito entre 2010 e 2019. Diante desse cenário, o país assumiu, em 2021, o compromisso de reduzir as mortes no trânsito em uma década, alinhando-se à meta proposta pela ONU para o período de 2021 a 2030.

Para alcançar esse objetivo, especialistas ressaltam a importância de investimentos em:

Educação: conscientização e formação de motoristas, ciclistas e pedestres responsáveis; • Infraestrutura: vias adequadas, sinalização clara e eficiente;

Transporte público: sistemas de qualidade e acessíveis; • Atendimento às vítimas: agilidade e humanização no socorro e na recuperação. Para baixar imagens, basta acessar http://versoassessoriadeimprensa.com.br/sindirepa-sp-destaca-a-importancia-da-manutencao-preventiva-dos-veiculos-em-apoio-a-campanha-maio-amarelo/