Tecnologia e ferramentas inteligentes a serviço da segurança logística

Entenda como estratégias bem estruturadas podem prevenir perdas e garantir o cumprimento de exigências de uma apólice de seguro – No dinâmico mercado de transporte de cargas no Brasil, a escolha de uma empresa especializada em gerenciamento de riscos não é apenas uma exigência contratual, mas uma decisão estratégica que pode definir o sucesso de uma operação logística.

Para muitas transportadoras e empresas de logística, contratar uma gerenciadora de riscos é visto como uma obrigação para atender às exigências das seguradoras. Contudo, empresas inovadoras como a Global 5 estão mudando essa percepção, demonstrando que um gerenciamento de risco eficaz vai muito além do cumprimento de cláusulas contratuais.

Trata-se de uma escolha que oferece uma série de benefícios tangíveis, proporcionando tranquilidade e proteção robusta para o transportador. Filipe Dell Aira, especialista em gerenciamento de riscos da Global 5, destaca a importância dessa abordagem estratégica.

“A apólice de seguro frequentemente impõe uma série de exigências complexas que, sem o suporte de uma gerenciadora especializada, podem ser difíceis de implementar. A não conformidade pode resultar em prejuízos significativos, incluindo a perda do direito à indenização”, explica.

A Global 5, uma das empresas homologadas pela FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), tem mostrado resultados expressivos nessa área. No primeiro semestre deste ano, a empresa monitorou cargas avaliadas em aproximadamente R$ 36 bilhões, com uma taxa de sinistralidade baixa de 0,000035%, comprovando a eficácia de suas estratégias de segurança.

Ferramentas inteligentes

A operação da Global 5 começa com uma análise detalhada da apólice de seguros do cliente, criando um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) personalizado. Esse plano traduz a linguagem técnica das apólices em ações práticas e claras, permitindo que o transportador entenda suas responsabilidades e saiba como cumpri-las de forma eficiente.

Entre as ferramentas utilizadas, destaca-se a pesquisa cadastral avançada, que permite uma análise minuciosa do histórico de motoristas, veículos e outros envolvidos no transporte. A ferramenta é essencial para identificar potenciais riscos, como processos judiciais pendentes ou documentações irregulares do motorista ou do dono do caminhão.

“Realizada em fontes públicas e oficiais, a pesquisa garante que a carga seja transportada com segurança, minimizando as chances de problemas durante a operação. Essa análise detalhada é fundamental para que o transportador não coloque sua carga nas mãos erradas”, ressalta Dell Aira.

Para certificar que todas as exigências sejam cumpridas, a Global 5 utiliza ainda um sistema de monitoramento de carga robusto capaz de atender 1,5 milhão de veículos e gerenciar mais de 2 milhões de viagens.

Entre as tecnologias empregadas estão rastreadores via GPRS, 4G, 5G e satélite, que permitem o acompanhamento em tempo real de cada viagem, garantindo que os caminhões sigam as rotas preestabelecidas e alertando para qualquer desvio ou parada não programada.

Além disso, para cargas de alto valor, a empresa utiliza iscas eletrônicas – pequenos rastreadores escondidos na mercadoria – que permitem localizar a carga mesmo em caso de desvio do caminhão.

“Essas estratégias, combinadas com um software integrado que oferece controle detalhado e indicadores em tempo real, asseguram uma proteção pouco vista no mercado, minimizando riscos e otimizando resultados para as empresas de transporte”, afirma o especialista.

Benefícios que vão além da segurança

Contratar uma gerenciadora de riscos traz benefícios que vão além da simples conformidade com as exigências da seguradora. A Global 5, por exemplo, oferece sugestões de ações adicionais ao PGR, que, embora não sejam obrigatórias, aumentam significativamente a proteção das cargas.

Isso permite ao transportador operar com mais tranquilidade, sabendo que está cumprindo todas as exigências e indo além para proteger seu patrimônio, como o próprio caminhão (monitoramento do casco), quando este está rodando vazio, sem a carreta.

“Com uma taxa de aprovação de cerca de 98% na última auditoria realizada, a Global 5 reafirma seu compromisso com a excelência, garantindo que suas operações não só atendem, mas superam os padrões de segurança exigidos, proporcionando um diferencial competitivo para as empresas de transporte que buscam minimizar riscos e maximizar resultados”, finaliza Filipe.

Sobre a Global 5

A Global 5 é uma empresa que há 15 anos é referência em gerenciamento de riscos de transporte de cargas, atuando em todo o território nacional e no Mercosul. A proposta da empresa é ser um parceiro estratégico na geração de resultados significativos para seus clientes, minimizando perdas financeiras, materiais e humanas. A Global 5 combina tecnologia de ponta com uma equipe altamente qualificada para oferecer soluções inovadoras em processos logísticos, consolidando a empresa como líder em confiabilidade e inovação no setor de gerenciamento de riscos.