Para ampliar atuação em Seguro de Vida, Alper realiza aquisição de corretora especializada

Aquisição estratégica amplia presença da companhia no segmento de seguros de vida por adesão e fortalece unidade de Benefícios com modelo especializadO -Desde o início do ano, a companhia já investiu mais de R$ 150 milhões em M&As. A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, anuncia a aquisição da Siena, corretora especializada em seguros de vida em grupo por contratos de adesão, com foco em entidades de classe. Esta operação é a quarta aquisição da companhia em 2025, a primeira voltada especificamente para o segmento de vida coletivo e a nona na unidade de Benefícios, reforçando a estratégia de expansão e diversificação de portfólio da Alper. Nos últimos 3 meses, a companhia já investiu mais de R$ 150 milhões em M&As, com meta de chegar a R$ 400 milhões em novas aquisições até o final de 2025.

Fundada em 1992 e sediada em São Paulo, a Siena construiu uma sólida reputação no mercado de seguros coletivos, com especialização no atendimento a associados de entidades de classe, principalmente servidores públicos de alta renda, incluindo entidades da área jurídica. Com filiais no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, a corretora administra atualmente mais de R$ 164 milhões em prêmios.

“Esta aquisição representa um passo estratégico em nossa expansão no segmento de vida em grupo, complementando nosso portfólio de soluções em Benefícios com um modelo de negócio altamente especializado”, afirma André de Barros Martins, vice-presidente sênior de Benefícios da Alper Seguros. “A Siena nos traz não apenas uma carteira sólida, mas uma expertise consolidada no relacionamento com entidades de classe e na gestão de apólices estipuladas, ampliando significativamente nossas capacidades neste segmento”.

Com a integração, Antônio Marcos de Oliveira, atual CEO da Siena e fundador da corretora, com 43 anos de experiência no mercado de seguros, assumirá a posição de Diretor Comercial de Vida na Alper. Fernando de Oliveira, atual Diretor de Operações e Comunicações, se tornará Superintendente, enquanto Rosemary de Oliveira integrará a Alper Network como producer.

“A chegada da Siena fortalece ainda mais nossa unidade de Benefícios, que tem apresentado crescimento expressivo nos últimos anos. Esta aquisição complementa perfeitamente as recentes incorporações que realizamos neste segmento, trazendo um modelo de operação consistente e de alto valor agregado”, complementa Martins.

Esta é a quarta aquisição da Alper em 2025, demonstrando o forte ritmo de expansão da companhia no mercado brasileiro. Em janeiro, a empresa anunciou a aquisição da Ducais, corretora especializada em benefícios com sede em Belo Horizonte (MG), marcando sua sétima aquisição focada em Benefícios e reforçando sua presença no mercado mineiro. Em fevereiro, a Alper adquiriu a Humani, corretora igualmente especializada em benefícios, com foco em pequenas e médias empresas (PME), sediada em Osasco, na Grande São Paulo, administrando uma carteira premium com mais de 8 mil vidas e R$100 milhões em prêmios.

Já em março, a companhia anunciou sua primeira expansão para o Centro-Oeste, com a aquisição da Reolon, corretora especializada em seguros para o agronegócio com sede em Lucas do Rio Verde (MT). A operação marcou a quinta aquisição na unidade de Agro da Alper, reforçando sua presença no maior estado produtor agropecuário do país.

A Alper Seguros mantém sua estratégia agressiva de crescimento, com planos de investir cerca de R$ 400 milhões em aquisições durante 2025, o que representa a consolidação de 8 a 10 empresas. Com esta aquisição, a Alper chega a 24 empresas adquiridas sob a atual gestão liderada por Marcos Couto, CEO da companhia.

Para saber mais sobre a Alper Seguros e suas múltiplas unidades de negócios e soluções diversificadas, acesse www.alperseguros.com.br.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.