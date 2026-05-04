Velox investe em automação e inteligência artificial para acelerar resposta nos sinistros do transporte de cargas

Iniciativa busca reduzir o tempo entre a ocorrência e a tomada de decisão, com uso de tecnologia para ampliar agilidade e precisão na gestão de sinistros – A Velox Soluções Técnicas em Transportes anuncia um novo ciclo de investimentos focado em automação e inteligência artificial, com o objetivo de aumentar a velocidade da informação e a eficiência operacional em toda a cadeia de atendimento no transporte rodoviário de cargas.

Com atuação em alguns países da América do Sul e uma das maiores redes de pronta resposta do setor, a empresa direciona a iniciativa para um ponto crítico do mercado: o tempo entre a ocorrência e a tomada de decisão. A implementação das novas tecnologias busca reduzir esse intervalo de forma significativa, permitindo que clientes – entre eles transportadoras, seguradoras, embarcadores e gerenciadoras de risco – tenham acesso a informações mais rápidas, estruturadas e confiáveis.

“Nosso foco sempre foi resolver o problema do cliente. Agora estamos usando ainda mais tecnologia para fazer isso ainda mais rápido”, afirma Jeder Ribas, diretor executivo da Velox.

Os investimentos estão concentrados em três frentes principais: automação de relatórios operacionais, garantindo mais agilidade, padronização e precisão nas informações; treinamento escalável de prestadores, com uso de tecnologia para uniformizar processos em campo; evolução da central de operações, com apoio de inteligência artificial para análise de ocorrências e priorização de ações.

A estratégia reforça o posicionamento da Velox como uma empresa orientada por dados reais e execução prática, em um mercado onde tempo de resposta impacta diretamente na redução de perdas e na recuperação de ativos. Ao integrar automação e inteligência à sua operação, a empresa avança na construção de um modelo mais ágil, previsível e escalável, mantendo como base a transparência e a entrega efetiva.

Sobre a Velox Soluções Técnicas em Transportes

A Velox atua há mais de uma década no segmento de pronta resposta e gestão de sinistros no transporte rodoviário de cargas. Com presença no Brasil e em outros países da América do Sul, a empresa oferece atendimento 24 horas e possui uma ampla rede de prestadores, sendo reconhecida pela agilidade, transparência e capacidade de execução em operações críticas.

Foto: Jeder Ribas, diretor executivo da Velox Soluções Técnicas