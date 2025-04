Sura: 80 anos de inovação e crescimento sustentável no mercado de seguros

A Seguros Sura, especialista em gestão de tendências e riscos, celebra 80 anos de história, marcados por um crescimento expressivo e atuação em sete países da América Latina. No Brasil há 9 anos, se destaca por um modelo de negócio focado na conexão genuína com seus públicos.

Alinhada aos princípios de transparência, respeito, responsabilidade e equidade, a empresa oferece soluções personalizadas para pessoas e organizações nos segmentos de Mobilidade, Vida e Negócios.

A trajetória da Sura teve início em 1944, com a fundação da Suramericana na Colômbia. Um ano depois, emitiu sua primeira apólice, registrou o primeiro sinistro e inaugurou sua primeira sucursal. Ao longo das décadas, a companhia se estabeleceu em sua primeira sede própria em Medellín (1950), criou a Fundação Sura, responsável por suas ações de responsabilidade social (1971), ingressou na Bolsa de Valores da Colômbia (1977) e no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, iniciando seu processo de internacionalização em 2011.

Foi em 2016 que a companhia chegou ao Brasil e, em 2022, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos no país. Atualmente, a Sura avança em um projeto de expansão com metas ambiciosas e uma estratégia focada em oferecer bem-estar e competitividade sustentável.

A operação brasileira conta com cerca de 400 colaboradores, distribuídos em 15 cidades, e planeja expandir sua atuação local, impulsionada pelos resultados positivos de 2024. No último ano, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 31,34 milhões, aumento de 39,6% em relação a 2023. Essa evolução também se refletiu nos prêmios emitidos, que alcançaram R$ 1,44 bilhão em 2024, um incremento de 21% em relação aos R$ 1,19 bilhão de 2023.

Plano de expansão visa crescimento no Brasil

Visando ampliar sua participação no mercado nacional de seguros, a seguradora implementou o Programa Transformação, uma iniciativa estratégica que norteará sua expansão operacional no Brasil, com o objetivo de atingir R$ 5 bilhões em prêmios até 2028.

Entre 2025 e 2028, o projeto impulsionará o desenvolvimento da empresa no país, ampliando o alcance da companhia e gerando um impacto positivo na vida de 1,8 milhão de segurados.

As ambições da seguradora incluem decisões conscientes do impacto financeiro, social e ambiental, além do compromisso em oferecer soluções inovadoras para as necessidades reais dos usuários. A Sura busca estar ao lado de seus segurados e parceiros em todos os momentos, inclusive os inesperados, além de ajudar a desenvolver mercados por meio da inovação no setor de seguros, adaptar-se e transformar-se em prol da sustentabilidade, digitalizar o presencial e humanizar o digital.

A companhia almeja ampliar sua presença física no Brasil e sustentar o crescimento por meio da criação de novos produtos, otimização de processos, fortalecimento do canal de afinidades, aprimoramento do relacionamento com seus públicos e expansão do quadro de colaboradores, que passará de 400 para 800.

Modelo de negócios focado em pessoas

A Sura se destaca por um modelo de negócios singular, que transcende a oferta de seguros convencionais. A empresa prioriza a conexão humana e busca integrar-se ao dia a dia dos clientes, atenuando as preocupações e fomentando o desenvolvimento por meio de interações relevantes.

Com sua proficiência em gestão de riscos e soluções sob medida, busca solidificar sua posição no cenário nacional. O Programa Transformação, alicerçado na excelência do atendimento e na centralidade do cliente, é essencial nessa trajetória. Com ele, a companhia intensifica esforços em prol de um crescimento sustentável, visando a administração das nuances do mercado segurador brasileiro.

A inovação e a tecnologia, aliadas à criação de novas soluções, também são vetores do programa, que deve otimizar processos internos, fortalecer alianças comerciais, aprimorar o modelo de vendas e, sobretudo, valorizar continuamente parceiros e colaboradores.

A Sura reconhece o valor do capital humano e busca estabelecer vínculos duradouros com seus corretores. Sua rede é composta por mais de 1.100 profissionais, que atuam como consultores e auxiliam os segurados na escolha das alternativas mais adequadas para eles.

Nesse contexto, o programa Viva Bem com Sura, lançado em janeiro de 2025, visa estreitar os laços com os corretores, impulsionando o progresso mútuo. A iniciativa, estruturada em três pilares – Viva Sura, Bem Sura e Com Sura –, oferece um conjunto de oportunidades que abrangem desde experiências marcantes até capacitações e um sistema de reconhecimento por desempenho.

Inovação em mobilidade

A seguradora se destaca por sua visão pioneira nesse tema, indo além do seguro tradicional de automóveis, e busca antecipar as tendências do setor para oferecer produtos mais inteligentes e personalizados, investindo em soluções que refletem a mudança nos hábitos de deslocamento da população.

O MobiLivre, por exemplo, é um seguro pessoal vinculado ao CPF do cliente, atrelando a proteção ao segurado e à sua locomoção, e não somente ao veículo de transporte (bicicletas, patinetes, entre outros). Essa característica oferece cobertura em diversas situações, proporcionando segurança e liberdade para se movimentar com tranquilidade.

Já o Bici Sura protege ciclistas com coberturas principais como danos, roubo e transporte, além de opcionais customizáveis e desconto para múltiplas bicicletas. O Sura Micromobilidade abrange diversos equipamentos, garantindo reposição por um novo em caso de perda total e opções adicionais. Para bicicletas de alta performance, há um seguro específico com prêmio anual de 2% do valor, ideal para atletas e entusiastas.

Compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento humano

Esse é um pilar estratégico fundamental, que compreende a intrínseca ligação entre saúde ambiental, equidade social e vitalidade econômica. Alinhada à sua visão de futuro, a empresa almeja ser próspera, saudável, diversa e resiliente, reconhecendo que esses elementos estão interconectados e são essenciais para um futuro sustentável. A Sura reforça o compromisso com as pessoas e com o futuro, buscando integrar cada vez mais essas características em suas operações e decisões.

A seguradora investe também no desenvolvimento e bem-estar de seus colaboradores, promovendo um ambiente inclusivo, estimulante e com incentivo à criatividade e ao trabalho em equipe, além de programas de treinamento, aperfeiçoamento e iniciativas que promovem a saúde e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A organização apresenta uma rotatividade voluntária inferior a 5% e índice de satisfação de 90%, de acordo com uma pesquisa interna.

Benefícios B2C com o Canal Afinidades e parcerias

O Canal Afinidades oferece produtos de seguro customizados e acessíveis para clientes de grandes marcas como LATAM, C6 Bank, DPaschoal e Grupo Energisa. O objetivo é capilarizar o atendimento, criar sinergias e alcançar novos públicos. Até o fim de 2024, o canal representava quase 1 milhão de segurados e 40% das apólices de pessoas físicas. A Sura investe em plataformas digitais e ferramentas que facilitam a comunicação e a gestão das apólices, proporcionando autonomia e agilidade aos contratantes.

Cultura e valorização à arte

A companhia demonstra um compromisso consistente com a cultura e as artes, integrando-as à sua gestão na América Latina desde 1972. No Brasil, essa dedicação se traduz em ações que vão além do patrocínio tradicional, como o apoio à 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o primeiro feito por uma seguradora em suas 27 edições.

A empresa valoriza a expressão popular e a conservação do patrimônio cultural, reconhecendo a importância da arte como forma de manifestação e transformação pessoal. Um exemplo disso é o musical “Para Sempre Sura”, criado e produzido pelos colaboradores.

Essa perspectiva se reflete também na ambientação de seu escritório em São Paulo, onde as salas de reunião homenageiam grandes nomes da literatura brasileira, como Adélia Prado, Jorge Amado, Mário Quintana e Cora Coralina, e um painel do grafiteiro Pardal retrata a história da companhia.

Para mais informações, acesse https://www.segurossura.com.br/home.

Foto: Comitê Executivo da Seguros Sura no Brasil: Da esquerda para a direita: Daniel Betancur – Vice-Presidente de Clientes, Canais e Acessos | Kelly Godoi – Diretora Jurídica, Conformidade e Controles Internos | Heloísa Faria – VP de Talento Humano | Renato Santos – Diretor Administrativo e Financeiro | Alex Oliveira – Diretor Regional São Paulo | Mariano Chiavetti (Nano) – VP de Tecnologia | Rodrigo Fujita – VP de Capacidades e Portfólio