Evollo projeta faturamento de R$ 15 milhões com speech analytics que conquistou Bradesco, Vivo e Porto Seguro

Com grandes marcas no portfólio e um crescimento de 50% em 2024, a startup aposta na IA Generativa como motor de inovação e aceleração dos negócios – Impulsionada pela IA generativa, a Evollo, principal plataforma de speech analytics do mercado, encerrou 2024 com um salto de 50% no seu faturamento comparado ao ano anterior. A inovação permitiu maior previsibilidade e simplificação tecnológica, reduzindo a necessidade de intervenção humana e os custos operacionais para seus clientes. Com essa estratégia, a empresa projeta alcançar um faturamento de R$ 15 milhões em 2025.

Para isso, a Evollo fortaleceu sua metodologia de business analytics ao integrar IA Generativa que fosse capaz de extrair e analisar áudio e textos em diferentes canais. Com a tecnologia, a empresa passou a permitir que seus parceiros transformem dados gerados através das interações com os clientes em insights visando a otimização das operações e negócios.

De acordo com Eduardo Ribeiro, cofundador e Business Development da Evollo, a inovação superou os desafios tradicionais das soluções convencionais de speech analytics, entregando análises preditivas mais precisas. “Nosso diferencial está na capacidade de oferecer scores preditivos e insights aplicáveis, aprimorando a experiência do cliente e gerando valor real ao negócio. Nossa missão é potencializar o crescimento dos parceiros combinando o melhor da tecnologia de dados com a inteligência humana”, detalha.

Por que grandes empresas se interessam pela solução?

O crescimento da empresa foi impulsionado pela crescente demanda dos setores financeiro e de telecomunicações, que intensificaram a busca por soluções com foco em otimizar processos de vendas, retenção e atendimento ao cliente. Para isso, a Evollo conta com um Datalake robusto, que recebe interações diárias de mais de 80 contact centers, se destacando pela precisão nas análises e a capacidade de gerar análises de forma online e prática por meio de prompts.

Toda essa estrutura atraiu grandes players do mercado, dentre eles Bradesco, Vivo, Porto Seguro e Tokio Marine, que passaram a figurar na carteira de clientes da empresa. Além dessas conquistas, a Evollo também expandiu sua atuação para médias e pequenas companhias, principalmente em setores considerados estratégicos, como varejo, fintechs e educação.

Em 2025, a Evollo projeta seu crescimento com base em dois pilares: a ampliação da base de clientes e o fortalecimento das relações com parceiros já existentes. A empresa aposta em demonstrações realistas de seus produtos, que se destacam pela simplicidade, agilidade e experiência intuitiva. Em segundos, os clientes obtêm insights valiosos, planos de ação claros e uma visão precisa do ROI, impulsionando tomadas de decisão mais estratégicas. Além disso, a companhia mantém investimentos contínuos em inovação e capacitação de talentos para seguir na vanguarda do mercado. “Nosso foco está em consolidar ainda mais a confiança do mercado na nossa solução e expandir para novas frentes e mercados”, afirma Danilo Curti, cofundador e Diretor de Operações da Evollo.

Como foi a trajetória de crescimento?

Em operação desde 2019, a Evollo nasceu da experiência de seus fundadores, Eduardo Ribeiro e Danilo Curti, no mercado de monitoria de atendimento ao cliente. A dupla se conheceu atuando juntos pela Clientis, startup que realizava esse monitoramento manualmente para marcas como Itaú e Telefônica/Vivo. A complexidade dos processos e limitações tecnológicas relacionadas ao sistema, especialmente no projeto com a empresa de telefonia, motivaram Eduardo e Danilo a desenvolverem uma solução mais eficiente, com base em automação e inteligência de dados.

Entre 2018 e 2019, Danilo iniciou a trajetória da empresa com um MVP, validado por pilotos e indicações, porém ainda com dificuldades e desafios na comercialização. A virada de chave aconteceu no final de 2019, com a formalização da sociedade com Eduardo e a conquista do primeiro cliente, seguido de uma parceria estratégica com o Grupo MakeOne – empresa com mais 35 anos e bastante consolidada no mercado, permitindo a escalabilidade mais acelerada. Hoje, com cinco anos de operação, a empresa se consolidou como a principal referência no setor.

“A trajetória da Evollo é marcada pela inovação e pelo compromisso em transformar interações entre empresas e clientes em insights valiosos que impulsionam decisões inteligentes. Construímos a empresa com base na nossa experiência no setor e seguimos evoluindo para oferecer soluções que realmente impactam os negócios dos clientes, pois ao capacitar nossos clientes com conhecimento estratégico, estamos promovendo evolução e sustentabilidade para todos”, conclui Danilo.

Sobre a Evollo

A Evollo é uma empresa de speech analytics que opera desde 2019, que utiliza IA Generativa para extrair valor dos canais de comunicação com clientes. Combina tecnologia avançada com insights humanos para melhorar a produtividade das equipes, do relacionamento das empresas com seus clientes e, consequentemente, alavancar resultados.