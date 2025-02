CSP-MG lança 10ª edição da Revista Anual com foco no presente e futuro do setor

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) anuncia o lançamento da 10ª edição da Revista Anual da entidade, publicação consolidada como referência no setor de seguros. A versão digital já está disponível ao público, enquanto a edição impressa circulará em breve. Para conferir o conteúdo na íntegra, basta acessar o link: https://www.yumpu.com/pt/document/read/69971663/revista-do-cspmg2025

Com um alcance estimado de 30 mil leitores, distribuídos entre a versão eletrônica e impressa, a revista se firma como um veículo estratégico para a difusão da cultura do seguro e fortalecimento do mercado. A edição de 2025 traz uma análise aprofundada das principais atividades do CSP-MG no último ano, detalhando eventos, projetos e parcerias que impulsionaram o setor.

Entre os destaques da publicação, estão artigos assinados por especialistas do mercado, como representantes da CNseg, FenaPrevi, FenaSaúde, ANS e grandes seguradoras. Além disso, a revista traz uma entrevista exclusiva com o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, que faz um balanço do ano e apresenta as perspectivas para 2025, abordando temas como capacitação, inovação e expansão do Clube.

Outros conteúdos de relevância incluem um retrospecto completo das iniciativas promovidas pelo CSP-MG ao longo de 2024, como o Encontro com a FenaPrevi, o Seminário sobre Saúde Suplementar, os workshops “Conhecer para Proteger” e o Programa Conexões Estratégicas. A publicação também apresenta as novas parcerias e beneméritas que passaram a integrar o CSP-MG, fortalecendo o ecossistema do mercado de seguros.

Segundo Mello, a Revista Anual do CSP-MG é uma ferramenta essencial para dar visibilidade às empresas e instituições que apoiam o Clube e colaboram com sua manutenção. “Estamos muito felizes em compartilhar mais uma edição desse trabalho, que reflete nosso compromisso em promover informação de qualidade e incentivar a capacitação no setor. A publicação também reforça o papel do CSP-MG como provedor de conteúdo e protagonista no desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas”, afirma o presidente.

A revista será amplamente distribuída entre corretores, seguradoras, operadoras de saúde, administradoras de benefícios, assessorias e consultorias de seguros, entidades representativas, imprensa especializada e outros agentes do setor, ampliando sua relevância como material de referência e atualização profissional.

Acesse agora e fique por dentro das principais novidades e das ações do CSP-MG: https://www.yumpu.com/pt/document/read/69971663/revista-do-cspmg2025