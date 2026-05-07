AIDA e ANSP promovem evento sobre Educação Financeira e Longevidade

A seção Brasil da AIDA – Associação Internacional de Direito de Seguro, promoverá, dia 21 de maio, em parceria com a ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência, um amplo debate sobre o tema “Educação Financeira e Longevidade: o Brasil está preparado?”. O encontro integra a 13ª edição da “Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF)”, de 18 a 24 de maio, que também terá o foco direcionado para a questão da longevidade.

O objetivo do evento que a AIDA e a ANSP irão organizar é reforçar a importância do tema em um cenário em que prevalece a necessidade de ampliar a proteção financeira ao longo da vida.

Será um debate de alto nível, reunindo especialistas, reguladores, e lideranças do mercado para discutir os desafios estruturais e as oportunidades da educação financeira no Brasil.

Assim, participar do encontro representa uma importante contribuição para a construção de caminhos mais sólidos da proteção financeira em uma sociedade longeva.

O evento ocorrerá das 14h às 19h no auditório do IBMEC (Alameda Santos, 2356 – Jardim Paulista, São Paulo)

As inscrições para o encontro podem ser feitas diretamente neste link: https://forms.gle/2fifzRrTAfFJtgRr8