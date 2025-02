Projeto inédito e ambicioso do Sincor-MG, “Corretor na Real” promete revolucionar a conexão entre o mercado de seguros, a sociedade e o poder público

O Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG) deu início a um grande e ambicioso projeto intitulado “Corretor na Real”. Sob o lema “Caia na Real! Corretor de Seguros: Agente de Transformação para uma Sociedade Mais Protegida”, a iniciativa é uma jornada de conhecimento, capacitação e cultura. Até o mês de agosto, diretores e embaixadores da entidade, acompanhados de um número expressivo de corretores e representantes das empresas parceiras e patrocinadoras do evento, participarão de ações especiais que vão culminar em um grande encontro imersivo, a céu aberto, na histórica cidade de Diamantina, localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, de 6 a 8 de agosto de 2025.

O Corretor na Real promete ser um divisor de águas, porque além de combinar aprendizado, acesso a novos conceitos e tecnologias, e experiências culturais, vai promover intensas dinâmicas de networking e uma forte aproximação dos corretores de seguros e das seguradoras com a sociedade e o poder público. Esta profunda conexão, de acordo com o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, tem tudo para potencializar a comunicação direta e a conscientização em relação ao poder de impacto gerado pelas soluções que o mercado de seguros oferece. “Há uma carência no entendimento por parte dos gestores públicos, por exemplo, sobre a capacidade de desoneração de municípios e estados, sobretudo nas 4 matrizes das políticas públicas: saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Na outra ponta, temos a sociedade também carente de orientações e informações sobre o quanto alguns modelos de seguro podem impactar suas vidas e seus negócios”, destaca.

O Corretor na Real nasceu como um movimento que também carrega uma mensagem clara de desconstrução da imagem do profissional corretor como apenas um vendedor de apólices. O fato é que o corretor de seguros desempenha um papel fundamental na sociedade como um agente de transformação, orientando, educando e conscientizando as pessoas a cada conexão sobre temas importantes, como por exemplo:

Proteção financeira: Assegurando estabilidade para famílias, empresas e comunidades.

Resiliência social: Preparando indivíduos para enfrentar imprevistos.

Sustentabilidade econômica: Reduzindo prejuízos e ampliando o acesso ao planejamento financeiro.

O corretor na Real é direcionado aos corretores de seguros associados ao Sincor-MG e de outros estados, acompanhantes, incluindo familiares ou colaboradores, seguradoras, prestadores de serviço, representantes do poder público e moradores de Diamantina e região.

Programação do Evento Principal:

6 de agosto: Abertura com uma vesperata exclusiva, proporcionando uma experiência cultural única.

7 de agosto: Jornada guiada pelos principais pontos turísticos da cidade, com dinâmicas interativas e gamificação.

Noite de 7 de agosto: Quermesse Real, destacando a gastronomia local, barracas temáticas das seguradoras e atrações culturais.

8 de agosto: Dia livre para explorar atrações como Biribiri, Casa de JK, Passadiço e outras maravilhas de Diamantina.

A escolha da cidade de Diamantina é uma alusão ao fato de que o município é o berço da estrada real que liga as cidades históricas da região, caracterizando a construção de uma história baseada no amparo, no cuidado, na dedicação, na resiliência e na proteção. Da mesma forma, uma alusão ao papel exercido pelo corretor de seguros no seu dia a dia.

Impacto para Diamantina: Além de capacitar os profissionais do setor, o projeto vai deixar um legado considerável, transformando-a em um exemplo de cidade protegida por meio de:

Capacitação de comerciantes, escolas e associações locais.

Integração entre o poder público, comunidade e o mercado de seguros.

Fomento ao turismo e à economia local, movimentando hotéis, restaurantes e serviços.

Para mais informações e inscrições, visite o site oficial do projeto: www.corretornareal.com.br.