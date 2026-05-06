AXA no Brasil amplia proteção em Transportes com Seguro RC-V

Nova solução fortalece o portfólio da companhia para operações rodoviárias de carga e reforça uma abordagem mais completa sobre responsabilidade, risco e continuidade dos negócios – A AXA no Brasil amplia sua oferta de Seguro Transporte e passa a oferecer o Seguro de Responsabilidade Civil de Veículo, o RC-V, solução voltada à cobertura de danos materiais e corporais causados a terceiros durante a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas. O produto integra o portfólio de Transportes da companhia e se soma a outras soluções já utilizadas pelo setor, como RCTR-C, RC-DC e demais coberturas voltadas à atividade logística.

A chegada do RC-V acompanha a evolução regulatória do mercado de seguros de Transportes e reforça a importância de programas de proteção construídos com leitura técnica da operação. Para transportadores, a cobertura contribui para organizar uma frente sensível da atividade: a responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros pelo veículo utilizado no transporte. Para corretores, o produto amplia a possibilidade de orientar clientes sobre lacunas de proteção, adequação às exigências do setor e composição mais consistente das apólices.

“Com a Lei 14.599, o RC-V (Responsabilidade Civil do Veículo), se tornou obrigatório para transporte rodoviário de cargas, cobrindo danos corporais ou materiais a terceiros em acidentes. Temos uma carteira robusta de Transportes, com atuação que vai além das coberturas tradicionais e abrange também a parte de gestão de riscos, com serviços como a nossa central de monitoramento, a AXA Torre 360. Por isso, ter esse produto nos torna um parceiro mais completo, que pode concentrar todas as soluções necessárias em seguro do cliente”, afirma Denis Maelaro, Diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil.

Na prática, o RC-V facilita endereçar situações em que a operação rodoviária pode causar prejuízos materiais ou corporais a terceiros. Essa proteção ganha relevância em um mercado no qual transportadores lidam com rotas de alta circulação, operações urbanas, entregas fracionadas, contratação de agregados, exigências de embarcadores e maior atenção à segurança jurídica nas relações comerciais.

A AXA tem atuado para fortalecer sua presença em Transportes com soluções capazes de acompanhar diferentes perfis de operação. A proposta é oferecer ao corretor um portfólio que permita uma conversa consultiva com o cliente, considerando exposição real ao risco, obrigações regulatórias e continuidade do negócio.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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