Bradsaúde estreia campanha nacional que marca início oficial da companhia no Novo Mercado da B3

Com lançamento na Tv Aberta/ pay-per-view e em jornais impressos, comercial apresenta o mais completo ecossistema de saúde do Brasil – Na última terça-feira, dia 5, a Bradsaúde apresentou sua campanha publicitária nacional, marcando o início oficial da companhia. A data coincide com a entrada da Bradsaúde (SAUD3) no Novo Mercado da B3, reforçando esse momento como um marco institucional e simbólico para a empresa.

Exibido na TV aberta/ fechada e acompanhado por anúncios em jornais de veiculação nacional, o filme (https://youtu.be/K58kP95mMYw),desenvolvido pela agência AlmapBBDO, traduz de forma emocional e institucional o posicionamento da Bradsaúde como o mais completo ecossistema de saúde do Brasil, criado para cuidar dos próximos capítulos da vida de milhões de brasileiros.

Com narrativa e imagens que dialogam diretamente com o cotidiano das pessoas, o comercial apresenta histórias que começam: um bebê que nasce, um casal que se forma, uma família que se reúne, os primeiros passos de uma criança, a conquista de um diploma. Momentos universais que representam novos caminhos, conquistas e sonhos. A locução conduz essas cenas com uma mensagem central: toda história precisa de cuidado para seguir em frente.

À medida que a narrativa avança, o filme amplia seu olhar e revela o sistema que sustenta esse cuidado em escala nacional. Hospitais, clínicas, centros de diagnósticos, consultórios odontológicos e tecnologia entram em cena, evidenciando a complexidade e a capilaridade de uma estrutura que atua de forma integrada em todo o Brasil.

O ponto alto do comercial é a visualização do mapa do Brasil iluminado, acompanhada por letterings que dimensionam a atuação da BradSaúde: mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 4.000 leitos, mais de 35 clínicas próprias, presença em todo o território nacional, além de números robustos de receita e resultados, reforçando a relevância da companhia no cenário da saúde brasileira.

O encerramento retoma a atmosfera humana que permeia toda a narrativa, com imagens de crianças sorrindo após consultas, médicos acolhendo pacientes e famílias reunidas. A campanha se conclui com a assinatura institucional que sintetiza o posicionamento da marca:“Bradsaúde. O mais completo ecossistema de saúde do Brasil.”. Com essa campanha, a Bradsaúde consolida seu lançamento oficial e apresenta ao país uma nova marca de saúde, integrada, nacional e preparada para cuidar da vida em todas as suas fases.