Insurtech Brasil 2026 traz inteligência artificial, embedded insurance e novos modelos de negócio na agenda do setor

Evento deve reunir mais de 1,5 mil participantes e reforça integração entre seguradoras e insurtechs – O evento Insurtech Brasil 2026 aprofunda, em sua 9ª edição, os principais temas que vêm redefinindo o mercado de seguros. O evento, que deve reunir mais de 1,5 mil participantes no dia 28 de maio, no Expo Center Norte, coloca no centro das discussões o avanço da inteligência artificial, a consolidação do embedded insurance e o crescimento de novos modelos de negócio no setor.

Outro eixo central do evento é a evolução dos canais de distribuição, com destaque para a integração entre seguradoras, bancos, fintechs, varejo e plataformas digitais, que vêm ampliando o alcance do seguro e redefinindo a relação com o consumidor.

A proposta do encontro é conectar diferentes elos da cadeia – de seguradoras a plataformas, empresas de tecnologia e distribuidores – em torno de debates cada vez mais aplicados à realidade das empresas.

Para José Prado, CEO do Insurtech Brasil, o evento reflete um momento de maturidade da inovação no setor. “O mercado brasileiro avançou muito nos últimos anos. Hoje, a discussão não é mais sobre o que pode ser feito, mas sobre como escalar o que já está funcionando. A inteligência artificial, os dados e os novos modelos de distribuição estão no centro dessa transformação”, afirma.

Entre os destaques da programação está o avanço do embedded insurance, que passa a ocupar um papel estratégico na distribuição de seguros, especialmente em ambientes digitais como e-commerces, bancos e meios de pagamento.

Outro eixo relevante é o crescimento das MGAs no Brasil, com debates sobre governança, estruturas de capital, estratégias de escala e o papel do sandbox regulatório na criação de novos modelos de operação.

A agenda também reforça o protagonismo da tecnologia, com discussões sobre modernização de sistemas, arquitetura baseada em APIs, uso de dados e inteligência artificial aplicada à precificação, subscrição e personalização de produtos.

Ao longo do evento, a jornada do seguro será analisada de ponta a ponta, incluindo o uso de automação e IA em sinistros, prevenção à fraude e gestão de riscos, com destaque para os impactos das mudanças climáticas e da transição energética.

“A evolução do setor passa pela capacidade de integrar tecnologia, distribuição e experiência do cliente. O Insurtech Brasil traduz esse movimento ao reunir, no mesmo ambiente, empresas com diferentes níveis de maturidade e objetivos, mas com um mesmo foco: inovação aplicada”, afirma Juliana Montez, CEO da Pluvon e organizadora do encontro.

Além do conteúdo, o evento se consolida como uma plataforma de negócios, ampliando a geração de parcerias e conexões estratégicas no mercado de seguros.

A realização do evento Insurtech Brasil 2026 conta com o apoio de empresas que vêm contribuindo ativamente para o desenvolvimento da inovação no mercado de seguros. Nesta edição, participam como patrocinadores as empresas Brick e Seguro para Todos, na categoria Platinum; Guidewire e Adyen, na categoria Gold; add, insurMO e Getrak, como Silver; e Carbigdata, Confitec, Klimber e Safe2Go, como Bronze. O evento conta ainda com o apoio institucional de ITC Vegas, ITC Latam e MIA Hub, reforçando a conexão do encontro com o ecossistema global de inovação em seguros.

Mais informações e inscrições estão disponíveis em:

Programação Insurtech Brasil 2026

Plenária Principal — Única (Sala Azul)

09:00 — Abertura e como funciona o evento (Juliana Montez)

09:05 — Overview regulatório 2026: perspectivas para o mercado de seguros (Alessandro Octaviani, Susep)

09:35 — Palestra

10:05 — Tendências e inovações na voz das lideranças do mercado (moderação: José Prado)

Salas simultâneas — a partir das 11h20

Sala Verde — Distribuição, Embedded Insurance e Oportunidades

11:20 — Explosão do Embedded Insurance: de “add-on” a modelo central de crescimento em seguros

11:45 — Modelos de remuneração no embedded: divisão de receitas entre plataforma, seguradora e distribuidor, desafios regulatórios e transparência

14:00 — Seguro embarcado em e-commerce, meios de pagamento e bancos digitais: integração viabilizando o crescimento

14:45 — Dados em tempo real na distribuição: novas oportunidades de ofertas contextuais e event-driven

16:00 — Palestra

16:25 — Parcerias tripartites plataforma + seguradora + tecnologia: novas perspectivas de distribuição

16:55 — Segmentação como tendência em seguros: oportunidades em nichos superespecíficos e “underinsured”

Sala Rosa — Novos Negócios e MGAs

11:20 — O estado de MGAs no Brasil

11:45 — Arquitetura de MGAs: viabilizando projetos envolvendo tecnologia, regulação e soluções complementares

14:00 — Novos desafios e caminhos para evolução de MGAs: IPO, fusões, integrações e perspectivas

14:45 — Inovação regulatória

16:00 — Palestra

16:25 — Governança em MGAs: como garantir padrões de subscrição, combate à fraude e controles operacionais

16:55 — Estruturas de capital e resseguro em novos negócios: como atingir escala sem consumo exagerado de capital

Sala Azul — Tech em Seguros

11:20 — Jornada de transformação digital

11:45 — Insurance as a Service: a evolução do seguro como serviço e plataformas para distribuição

14:00 — Core Systems de Seguros API-first, Composable, Cloud-Native e mais: como seguradoras estão modernizando sistemas legados

14:45 — Meios de pagamento e seguros: como a inovação impacta na redução do churn e na experiência do usuário

16:00 — Pix como facilitador da contratação de seguros: como o mercado pode aproveitar ao máximo esta agilidade

16:25 — Automação completa em sinistros: “touchless claims” com IA, RPA e integrações

16:55 — Seguro agro em transformação: desafios climáticos, dados e soluções para mitigação de riscos

Sala Laranja — Da Subscrição ao Sinistro: Tendências e Inovações

11:20 — Palestra

11:45 — Vida e previdência na era da IA: automação de sinistros, resgates e prevenção a fraudes

14:00 — Dados em seguros: utilização de fontes tradicionais, alternativas e IA ao longo da jornada

14:45 — Precificando seguros com IA: como isso muda o jogo na precisão do risco tomado

16:00 — Fireside Chat

16:25 — Desenvolvendo com AI, vibe coding, RPA: como testar rápido e acelerar a inovação em seguros

16:55 — Modernizando a arquitetura de dados com lakes, realtime e governança de IA: caminhos para analytics avançado e personalização

Sala Roxa — Startups e Tendências

11:20 — Startup pitches (Nuvideo, Laços Corporativos, Fisify, Conversu, Handle)

14:45 — Palestra

16:00 — Palestra

Intervalos e relacionamento

12:30 — Almoço

15:30 — Coffee break

17:55 — Happy networking

Importante: Credenciamento já está aberto para jornalistas interessados em cobrir o evento. Favor responderem a este email para a credencial.