Swiss Re nomeia Vitor Brandão Passos como diretor executivo comercial no Brasil

A Swiss Re Corporate Solutions Brasil tem o prazer de anunciar a contratação de Vitor Brandão Passos como Diretor Executivo Comercial. Vitor Brandão traz mais de 15 anos de experiência no setor de seguros com ampla experiência em estratégia comercial, desenvolvimento de produtos e expansão de negócios tendo atuado em instituições financeiras de grande porte, incluindo o Grupo Bradesco.

“Com a chegada do Vitor, estamos fortalecendo nossa Diretoria Comercial de grandes riscos, focada em corretores multinacionais e grandes clientes corporativos, e ampliando o escopo da função ao adicionar também a gestão de relacionamento comercial com o Banco Bradesco de Atacado, nos aproximando ainda mais dos nossos clientes. Além disso, contaremos com a experiência do Vitor para fortalecer nossa governança comercial na América Latina, trabalhando em sinergia com nossos escritórios na região”, explica Guilherme Perondi Head da Swiss Re Corporate Solutions para o América Latina, Espanha, África e Oriente Médio.

“Estou muito feliz com a oportunidade de juntar-me à equipe da Swiss Re Corporate Solutions, com quem já tive a oportunidade de trabalhar por vários anos quando fui parte da equipe da Bradesco Seguros. A companhia tem presença forte em riscos corporativos e minha missão será fortalecer nossa atuação nesse segmento estratégico para nós, ampliamos o suporte às equipes de subscrição , explorando mais sinergias regionais nos negócios e avançar na construção de uma joint-venture cada vez mais preparada para atingir as ambições dos nossos acionistas”, declarou Vitor Brandão.