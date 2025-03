A transformação ágil como diferencial no atendimento ao cliente

(*) Por Maria Clara Ramos – O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.O mundo está em constante transformação. Assim também está o mercado consumidor, cada vez mais exigente e atento àquilo que consome. Nunca foi tão relevante oferecer uma boa experiência de compra e uso para fortalecer os laços e fidelizar o cliente. A transformação ágil é um diferencial para alcançar esse objetivo, por prezar pela flexibilidade e transparência no planejamento, oferecendo uma resposta mais eficaz às rápidas mudanças de exigência no mercado.

Originárias do desenvolvimento de software, as metodologias ágeis substituem um extenso e rígido processo de execução por ciclos curtos, os “sprints”, que costumam durar até quatro semanas. Cada rodada resulta em uma entrega, o que permite ajustes rápidos a partir dos resultados coletados. Utilizando dessa abordagem, é possível ajustar as estratégias para oferecer soluções compatíveis com a sempre mutável expectativa do público-alvo, o que reduz o tempo de lançamento de novos produtos e serviços.

Nesse processo, a opinião do consumidor é norteadora. Para um bom desenvolvimento do planejamento, é necessário o feedback regular do cliente, responsável por guiar mudanças e melhorias no produto ou serviço. O envolvimento ativo dos consumidores ajuda a alinhar melhor os produtos às suas reais necessidades, criando uma experiência mais personalizada e relevante.

Falando em colaboração, outro aspecto importante na metodologia ágil é justamente a interação entre equipes multifuncionais, com a integração de diferentes habilidades que, juntas, conseguem proporcionar uma experiência completa para o público que uma marca deseja atingir. O trabalho conjunto de diferentes especialidades oferece uma visão 360º da jornada de aquisição e atendimento, facilitando a implementação de soluções para fidelizar a clientela da descoberta ao suporte pós-venda.

Com a transformação ágil, a empresa desenvolve uma cultura de inovação e colaboração, porque a experimentação contínua é uma das bases que sustenta esse processo. Ao valorizar novas ideias e abordagens e abrir espaço para testes, as mudanças passam a se basear em experiências reais, o que proporciona maior precisão na busca pela satisfação do cliente.

Em um cenário de grande competição entre empresas, a busca constante por melhorias na experiência do cliente se tornou mandatória. Não à toa, a metodologia ágil, por todas essas características, se torna um diferencial estratégico para as companhias que buscam superar as expectativas de seus consumidores.

Maria Clara Ramos é diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.