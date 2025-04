Grupo MAG supera marca de R$ 300 milhões em lucro líquido

Conglomerado alcança crescimento de 16% no comparativo ao ano anterior – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta e presença em investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, alcançou pela primeira vez em sua história o lucro líquido de R$ 311 milhões, representando um crescimento de 16% no comparativo ao ano anterior. A companhia, que possui o capital segurado superior a R$950 bilhões, conquistou uma arrecadação de R$ 3,2 bilhões, registrando uma alta de 15% em relação a 2023, e pagou cerca de R$ 862 milhões em benefícios aos clientes.

Em 2024, a MAG Seguros registrou o volume de R$77,4 milhões em novas vendas, uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, desconsiderando novas vendas excepcionais realizadas apenas no ano de 2023. Com isso, bateu o recorde de mais de 6,8 milhões de clientes em sua carteira.

Para Raphael Barreto, CFO do Grupo MAG, o resultado alcançado em 2024 é reflexo de um trabalho contínuo da companhia em trazer soluções que melhorem a experiência para seus clientes e parceiros. “Para nós do grupo segurador, estes resultados refletem um ano de entrega e compromisso por parte de todos da organização, para proteger o maior número de vidas”, comenta o executivo.

A empresa destaca ainda sua constante busca em diversificar seu portfólio e expandir soluções internas e externas, sempre alinhadas às novas demandas do mercado. “Só no último ano, o Grupo MAG investiu em implementações como a MAGIA, IA corporativa que otimiza o trabalho interno e melhora a experiência dos colaboradores. Estruturamos uma área de Experiência do Cliente, que nos permite antecipar as necessidades dos segurados, para a personalização dos atendimentos, entre outras ferramentas e atualizações. Essas ações e inovações aplicadas na companhia, ano após ano, refletem nosso compromisso em desmistificar o seguro e trazer para mais brasileiros a importância de se planejar para o futuro”, complementa Barreto.

O mercado de seguros em 2025

De acordo com o levantamento realizado pela CNseg, a expectativa é que o mercado de seguros se mantenha em crescimento, com 10,1% para o ano de 2025. O Grupo MAG está presente com 39 unidades em todo o Brasil e estima um crescimento em linha com o desenvolvimento do setor.

“Em 2025, o foco será em crescimento e ainda mais proximidade com nossos clientes. Vamos seguir desenvolvendo e qualificando nossos profissionais, além de investir constantemente na eficiência operacional e na democratização do seguro para todos os brasileiros”, finaliza o executivo.

Para mais informações sobre a empresa, acesse o site da MAG Seguros:

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.