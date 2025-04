Bradesco Saúde amplia em 6,4% a base de beneficiários em Pernambuco

A Bradesco Saúde ampliou em 6,4% sua base de beneficiários para o mercado de Pernambuco, na comparação de 2024 com 2023.

O crescimento é quase o triplo do registrado pelo setor no estado (2,2%), de acordo com o balanço da ANS sobre o fechamento do último ano, considerando todas as operadoras.

O crescimento da Bradesco Saúde em Pernambuco é resultado da reformulação de sua estrutura comercial, com a criação de equipes comerciais locais especializadas, que atuam em parceria com corretores e com agências do banco Bradesco na comercialização dos planos.

E, também, da diversificação do portfólio, com a oferta de produtos customizados para as necessidades das empresas que buscam oferecer o benefício do plano de saúde a seus funcionários.

“Esse crescimento é reflexo das nossas ações integradas, com a nossa força de vendas, corretores de seguros e agências Bradesco empenhados em levar soluções cada vez mais personalizadas para as empresas-clientes. Ter um plano de saúde é um dos principais desejos dos brasileiros, além de ser um dos benefícios mais valorizados pelos funcionários. Buscamos entender a necessidade de cada cliente, para oferecer a solução mais adequada à sua realidade”, comenta Pablo Guimarães, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde para a região Nordeste.

Foto: Pablo Guimarães, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde para a região Nordeste.