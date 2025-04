Grupo Exalt anuncia Alexandre Federman como novo CEO para liderar expansão e transformação

O Grupo Exalt, um dos maiores grupos de corretores do Brasil, com mais de 600 milhões de produção, anuncia Alexandre Federman como novo CEO. O executivo possui o desafio de promover uma transformação, pautada na expansão nacional e na criação de um modelo inédito no setor de seguros.

Federman soma passagens por grandes empresas líderes de mercado, como Itaú Unibanco, Ace e Chubb Seguros, onde desenvolveu e implementou estratégias comerciais inovadoras, expandiu a presença territorial e gerenciou canais de distribuições, incluindo corretores, assessorias, sponsor e bancassurance.

Possui experiência profissional e acadêmica internacional nos EUA, complementada por um MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduação em Gestão de Marketing pela Fundação Dom Cabral. Concluiu estudos e formação em finanças corporativas, modelos de gestão em vendas e liderança, evidenciando um compromisso contínuo com a busca por conhecimento e desenvolvimento profissional.

“O Grupo Exalt tem um plano arrojado de expansão e posicionamento, visando ampliar a capilaridade de corretores de seguros em todo o território nacional. Inicio um ciclo profissional, pautado em um trabalho transformador, reforçando as parcerias e a criação de um modelo eficiente de atuação, em um modelo de negócios inovador, com o propósito de agregar para os corretores do grupo e as seguradoras parceiras”, pontuou.

Como consequência da dedicação ao conhecimento e à aplicação prática de suas habilidades, Alexandre Federman tornou-se reconhecido por sua capacidade de liderança, gestão e engajamento, com foco em resultados e excelência. Seu trabalho se destaca não somente pelos resultados alcançados, mas também pelo impacto positivo na motivação e no desenvolvimento das equipes com as quais atua.