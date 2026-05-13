AIDA e IAP realizam o “VIII Simpósio de Processo Civil e Seguro”

A seção Brasil da AIDA – Associação Internacional de Direito de Seguro – e o Instituto dos Advogados do Paraná irão realizar, dia 19 de maio (terça-feira), o “VIII Simpósio de Processo Civil e Seguro”. O evento ocorrerá no auditório da Escola de Magistraturado Paraná – EMAP (Rua Ernâni Santiago de Oliveira, nº 87 – Curitiba/PR), das 9h às 18h.

Será um encontro imperdível, que debaterá os principais desafios do Direito Securitário e Processual na atualidade.

Entre os temas em destaque constam a “Judicialização da saúde e medicina baseada em evidências”; “Inteligência artificial no Judiciário (NatusGPT)”; e “Inovação e estratégias na saúde suplementar”.

Também serão abordadas questões referentes à “Nova Lei de Seguro e despesas de salvamento”; “Transporte de cargas e repercussão geral” e “Seguro garantia, seguro de vida e prescrição”.

A programação inclui ainda os temas “Precedentes do STJ no seguro prestamista” e “Tutela provisória e judicialização”.

No encerramento do simpósio haverá ainda o lançamento dos livros “Aspectos jurídicos do contrato de seguro”, “Planos de saúde e novas tecnologias” e “A Regulação dos Planos de Saúde”.

Garanta já a sua vaga, confirmando sua inscrição neste link:

https://escola.tjpr.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/inscricao.xhtml?urlInsc=2026445cf47cbf