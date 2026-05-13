Policrise global coloca cadeias de suprimentos sob pressão e leva executivos a reposicionar segurança como prioridade estratégica

Evento no dia 21 de maio, em São Paulo, reunirá líderes empresariais para discutir os impactos da instabilidade geopolítica, energética e cibernética na logística e na tomada de decisão corporativa – A combinação simultânea de conflitos armados, tensões comerciais entre grandes potências, instabilidade energética e aumento de ataques cibernéticos tem redesenhado o ambiente de negócios global. Esse cenário, definido por especialistas como uma “policrise”, já impacta diretamente a previsibilidade e a continuidade das cadeias de suprimentos, considerada um dos principais pontos de atenção para executivos em 2026.

Nesse contexto, surge o conceito de ESG 2.0, uma evolução do modelo tradicional que reposiciona segurança, economia e geopolítica como pilares centrais da estratégia empresarial. A mudança reflete uma nova realidade: decisões sobre sourcing, rotas logísticas e proteção de operações deixaram de ser exclusivamente operacionais e passaram a impactar diretamente governança, compliance e valor de mercado.

Para discutir esses desafios, será realizado em São Paulo, no dia 21 de maio, o encontro “ESG 2.0 – Segurança, Geopolítica e Resiliência em um Mundo de Policrise”, reunindo um grupo restrito de executivos e especialistas para uma imersão sobre os desdobramentos práticos desse cenário nas cadeias de suprimentos.

Entre os participantes estão profissionais com atuação direta nos principais vetores de risco e decisão estratégica:

Luis Kawaguti, jornalista e analista com experiência em cobertura de conflitos internacionais;

Nelson Ricardo, especialista em geopolítica aplicada aos negócios;

Armando Cavanha, referência em energia e cadeias globais de suprimentos;

Anderson Abreu, executivo com experiência em infraestrutura logística;

Reginaldo Catarino, especialista em segurança e gestão de riscos.

Para Nelson Ricardo, diretor da ARP Analytics, o atual cenário exige uma mudança na forma como as empresas interpretam risco. “A geopolítica deixou de ser um pano de fundo e passou a interferir diretamente na operação das empresas. Hoje, decisões estratégicas precisam considerar variáveis externas que fogem ao controle tradicional da gestão, o que muda completamente a lógica de risco nas cadeias de suprimentos”, enfatiza.

O objetivo do encontro exclusivo é promover uma discussão aplicada, voltada a executivos que precisam tomar decisões sob incerteza real. “A ruptura nas cadeias de suprimentos deixou de ser exceção e passou a ser uma variável estratégica que precisa ser antecipada e gerida no mais alto nível das organizações”, afirma Reginaldo Catarino, COO da Guard Center.

O evento será realizado no formato presencial, para um público limitado, com foco na troca de perspectivas entre líderes empresariais.

SERVIÇO

ESG 2.0 – Segurança, Geopolítica e Resiliência em um Mundo de Policrise

Data: 21 de maio de 2026

Das 8h às 12h30

Local: Avenida Queiróz Filho, 1700, São Paulo

Informações: https://esg.arpsoftware.com.br