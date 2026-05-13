UCS recebe Bradesco Auto/RE em encontro marcado por proximidade, oportunidades e valorização do canal corretor

Luiz Carlos Ferreira Gomes apresentou novidades da companhia, destacou investimentos em produtos, atendimento e tecnologia, e reforçou protagonismo do corretor de seguros – A União dos Corretores de Seguros (UCS) realizou, no dia 12 de maio, a 3ª edição de 2026 do Trocando Ideias (TI), reunindo corretores de seguros, lideranças do mercado, representantes de entidades e executivos da Bradesco Auto/RE na Pizzaria Charles, em São Paulo.

O encontro contou com a participação de Luiz Carlos Ferreira Gomes, superintendente sênior da região Sudeste da Bradesco Auto/RE, acompanhado por lideranças comerciais e equipes da companhia, em uma noite marcada por troca de experiências, apresentação de novidades e debates sobre oportunidades para os corretores de seguros.

Na abertura do evento, o presidente da UCS, Augusto Esteves, destacou a importância da aproximação entre seguradoras e corretores, reforçando o papel das entidades na construção de um mercado mais integrado e colaborativo. “Os executivos da Bradesco querem estar próximos, querem conviver cada vez mais para que nós tenhamos um mercado melhor para todos”, afirmou.

Durante sua apresentação, Luiz Carlos Ferreira Gomes ressaltou que o principal objetivo do encontro era ouvir os corretores e fortalecer o relacionamento com o canal de distribuição. Segundo ele, a troca direta com os profissionais é fundamental para acelerar melhorias e adequar estratégias às necessidades do mercado. “O corretor de seguros é o grande protagonista da nossa indústria. O mais importante para nós é ouvir sugestões, críticas e percepções para que a companhia possa evoluir continuamente”, destacou o executivo.

Entre os destaques apresentados durante o encontro esteve o novo momento vivido pela Bradesco Auto/RE, incluindo mudanças estruturais na operação e maior presença da liderança comercial nas diferentes regiões do país. Luiz Carlos comentou a chegada de Rodrigo Bacellar ao comando da operação, destacando seu perfil próximo do mercado e forte atuação junto aos corretores.

Outro ponto abordado foi a nova estrutura dedicada exclusivamente ao estado de São Paulo, movimento que, segundo o executivo, reforça o compromisso da companhia com o principal mercado segurador do país. “São Paulo merece uma estrutura cada vez mais próxima do corretor. Estamos ampliando equipes, fortalecendo as sucursais e investindo para estar mais presentes no dia a dia dos parceiros”, afirmou.

Ao longo da apresentação, a Bradesco Auto/RE também destacou os resultados da operação e o volume de indenizações pagas pela companhia, reforçando a relevância social do seguro. Segundo Luiz Carlos, somente na operação de Auto/RE, mais de R$ 4 bilhões foram devolvidos à sociedade em indenizações ao longo de 2025.

Entre as novidades apresentadas aos corretores, ganhou destaque o lançamento do produto Auto One, voltado a veículos acima de R$ 300 mil. O executivo explicou que o produto foi desenvolvido a partir de demandas do próprio mercado e traz diferenciais como isenção de franquia no primeiro sinistro, assistência diferenciada e coberturas específicas para clientes de alto padrão. “O produto veio para ocupar um espaço que o mercado cobrava das seguradoras. Estudamos o segmento, ouvimos os corretores e estruturamos uma solução muito competitiva para esse perfil de cliente”, explicou.

O encontro também abordou investimentos da companhia em assistência 24 horas, ampliação da rede de prestadores e melhoria da experiência do segurado em momentos de sinistro, tema apontado pelos corretores como um dos mais sensíveis da operação.

Outro tema que gerou grande interesse entre os participantes foi o uso de tecnologia e inteligência artificial no mercado de seguros. Ao responder perguntas do público, Luiz Carlos destacou que as ferramentas tecnológicas devem ser utilizadas para liberar tempo operacional e fortalecer o relacionamento humano com os clientes. “Cliente indica cliente, olho no olho tem valor. Isso não muda. A inteligência artificial ajuda justamente a liberar tempo para que o corretor possa estar mais próximo do cliente”, afirmou.

A companhia também reforçou investimentos em capacitação profissional por meio da plataforma Universeg, que reúne centenas de conteúdos voltados ao desenvolvimento técnico e comercial dos corretores e colaboradores.

Além da palestra principal, o encontro contou com homenagens ao Dia das Mães, apresentações das comissões da UCS, integração entre entidades do mercado e recepção de novos associados da entidade: Donizete Aparecido Ferreira, Lucimara Ferreira da Silva, Luiz Fernando Machado e Tatiane Berto.

O evento terminou com um bate-papo aberto entre os corretores e os executivos da Bradesco Auto/RE, reforçando a proposta do Trocando Ideias de criar um ambiente próximo, colaborativo e voltado à construção conjunta de soluções para o mercado de seguros.

Para Augusto Esteves, encontros como esse fortalecem não apenas o relacionamento entre seguradoras e corretores, mas também o senso de união do setor. “A UCS nasceu com esse propósito de unir o mercado, valorizar o corretor e criar espaços de troca verdadeira. Quando temos seguradoras próximas, ouvindo o corretor e participando ativamente desse diálogo, todos crescem juntos”, concluiu.

Foto: (E/D) Augusto Esteves e Luiz Carlos Ferreira Gomes