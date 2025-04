Valor do seguro dos carros mais vendidos do Brasil registra queda para ambos os gêneros em fevereiro

Levantamento da Minuto Seguros mensurou que as reduções nos valores das apólices foram maiores no Rio de Janeiro

A Minuto Seguros, uma empresa Creditas e a maior corretora digital independente do Brasil, realizou um estudo sobre o valor do seguro dos carros mais vendidos do país.

Em fevereiro, foi registrada uma queda nos preços em ambos os gêneros: Para os homens, o custo médio foi de R$ 2.211,52, uma redução de 12,76%; já para as mulheres o valor foi de R$ 2.493,73, uma diminuição de 8,38%.

De acordo com Michel Tanam, gerente comercial da Minuto Seguros, essa redução mostra que o mercado está ajustando os valores das apólices.

“A queda nos preços reflete um cenário favorável para os consumidores, indicando um possível equilíbrio entre a oferta e a demanda por seguros”, explicou o especialista.

O ranking abrange 11 capitais brasileiras e considera a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) para determinar os 10 carros mais vendidos no período.

Destaques de fevereiro: (As comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de janeiro/25 contra fevereiro/25)

O Rio de Janeiro destacou-se como a capital com as maiores reduções percentuais no valor do seguro. Para as mulheres, houve um recuo de 19%, fazendo com que o preço médio das apólices passasse de R$ 4.339,31 em janeiro para R$ 3.484,23 em fevereiro. Já para os homens, a diminuição foi de 13%, levando o custo das apólices de R$ 3.380,81 em janeiro para R$ 2.928,41 no mês seguinte.

Vale ressaltar a importância de consultar diferentes seguradoras para obter a melhor cotação, já que os valores podem variar consideravelmente entre as empresas.

Maiores variações por modelo:

Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut.: Manteve-se como o carro mais vendido. O seguro para homens teve uma redução média de valor em 7,78%, com pico de 13,64% em São Paulo. Para mulheres, a redução média foi de 2,31%, com a maior queda (14,73%) também para os paulistas.

Manteve-se como o carro mais vendido. O seguro para homens teve uma redução média de valor em 7,78%, com pico de 13,64% em São Paulo. Para mulheres, a redução média foi de 2,31%, com a maior queda (14,73%) também para os paulistas. Argo 1.0 6V Flex Manual: O valor do seguro sofreu uma redução média de 36,38% para o público masculino, chegando a 54,29% na Bahia. Para as mulheres, a queda chegou à casa dos 18,73%, com pico de 50,51% também na Bahia.

O valor do seguro sofreu uma redução média de 36,38% para o público masculino, chegando a 54,29% na Bahia. Para as mulheres, a queda chegou à casa dos 18,73%, com pico de 50,51% também na Bahia. Creta Action 1.6 16V Flex Aut.: Para homens, a queda média foi de 34,52%, com destaque para 47,59% no Rio de Janeiro. Para mulheres, a redução média foi de 33,66%, com pico de 46,60% no mesmo estado.

Para homens, a queda média foi de 34,52%, com destaque para 47,59% no Rio de Janeiro. Para mulheres, a redução média foi de 33,66%, com pico de 46,60% no mesmo estado. Mobi Like 1.0 8V Flex Manual: Para homens, a redução no valor chegou aos 28,76%, em Pernambuco o valor foi ainda menor, de 38,92%. Para mulheres, a média ficou em 31,79%, tendo a maior queda também no estado pernambucano (44,75%).

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis avaliados com as seguradoras.

Sobre a Minuto Seguros

A Minuto Seguros é a maior corretora digital independente do Brasil, que oferece aos clientes uma experiência simples, segura e rápida, por meio de uma equipe de atendimento humano com diferenciais únicos no mercado e preparados para oferecer suporte.

Adquirida em 2021 pela Creditas, plataforma de produtos e soluções financeiras líder na América Latina, a Minuto Seguros oferece a união da praticidade virtual com o comprometimento e o respeito do atendimento real e possui parceria com as principais seguradoras do País.

Além do Seguro Auto, destacam-se o Seguro Residencial, o Seguro Viagem, Seguro de Vida, Plano de Saúde, o Seguro para Pequenas e Médias Empresas e outras soluções para empresas.

Foto: Michel Tanam, gerente comercial da Minuto Seguros