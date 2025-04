RSG Corretora de Seguros agora é MDS

Rebranding estratégico no Chile fortalece a marca no mercado latino-americano – A RSG Corretora de Seguros, estabelecida no Chile e adquirida pelo Grupo MDS em 2023, passa a utilizar a marca MDS. Essa mudança de identidade é um movimento estratégico no Chile para fortalecer a marca no mercado latino-americano.

Com mais de 22 anos de atuação, a RSG ocupa uma posição de destaque entre as dez maiores corretoras do país. A equipe, composta por cerca de 65 colaboradores, bem como a estrutura organizacional continuarão as mesmas.

Para comemorar essa nova fase, a MDS realizou dois eventos em Santiago, no Chile, um no dia 31 de março, voltado aos colaboradores, e outro em 01 de abril, destinado a parceiros.

“Seguimos focados em expandir a presença da MDS na América Latina. Acreditamos no grande potencial do mercado latino-americano e queremos consolidar nossa posição como um dos principais players do setor de seguro e resseguro, investindo em inovações, parcerias estratégicas e no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades específicas de nossos clientes em cada país que atuamos”, comenta José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS e Presidente e CEO da Brokerslink.

“Ter nossas operações cada vez mais agrupadas sob uma marca única reforça o nosso posicionamento como uma empresa global de referência, torna mais fácil a comunicação ao mercado e clientes, além de aumentar o senso de pertencimento das equipes de todo o Grupo MDS. Desejamos ainda mais sucesso aos nossos colegas, agora sob a nova marca”, finaliza Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África, na Espanha e no Chile com a marca MDS RE. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.