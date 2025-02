Stoa capta R$ 2 milhões em rodada na EqSeed para investir na digitalização no mercado de seguros

A Stoa, insurtech voltada para a digitalização da gestão de seguros para pequenos e médios corretores, concluiu sua primeira rodada de investimentos. A captação de R$ 2 milhões aconteceu na EqSeed, principal plataforma de investimentos do país, contando inclusive com a participação de sua própria base de corretores como investidores e reforçando ainda mais a confiança no modelo de negócio e serviços prestados por meio da plataforma.

A startup, que apresentou um aumento de 30% na receita recorrente e de 41% na base de corretores, pretende alcançar um faturamento de R$ 4,5 milhões até o final de 2025 e priorizar o desenvolvimento de novas integrações com seguradoras parceiras e o aperfeiçoamento de suas ferramentas, para aumentar a eficiência operacional dos parceiros de negócios.

“Nosso objetivo não é somente crescer em faturamento, mas entregar ferramentas robustas que auxiliem os corretores a vencer desafios e alcançar novos patamares de eficiência. A conclusão dessa rodada é um marco para a Stoa e para o mercado de seguros, refletindo a confiança do mercado na nossa visão de digitalizar toda a gestão de seguros no Brasil”, explicou Eduardo Marcellini, CEO da Stoa.

A Stoa já atua em todo o Brasil, com uma plataforma onde é possível gerenciar toda a produção, auxiliando no crescimento em receita e clientes dos corretores cadastrados. Para Luiz Sampaio, é preciso investir na digitalização, para conduzir com sucesso todo o plano de expansão.

“Somos mais digitais do que nunca e vamos avançar com o nosso posicionamento para crescer com os nossos corretores parceiros. Nossa plataforma foi desenvolvida para libertar os corretores das amarras operacionais, permitindo que eles se concentrem no que fazem de melhor: vender. Fomos movidos pela convicção de que a tecnologia poderia resolver os principais gargalos do mercado de seguros. Conectamos corretores, seguradoras e segurados em um único lugar,” concluiu.