ESSOR reforça protagonismo no setor, como seguradora oficial do Fórum Eventos 2026

Além de marcar presença em estande junto com a parceira Axpert Underwriting, durante a 13ª edição do principal encontro da indústria de eventos no Brasil – A ESSOR Seguros foi a seguradora oficial do Fórum Eventos 2026, realizado nos dias 11 e 12 de maio, no Villa Blue Tree, em São Paulo. Consolidado como um dos principais encontros da indústria de eventos no Brasil, o Fórum chegou à sua 13ª edição reunindo profissionais, empresas e lideranças do setor para troca de experiências, networking e geração de negócios.

Desenvolvido em parceria com a Axpert Underwriting, o seguro Eventos da ESSOR, considerado referência e um dos líderes do setor, foi responsável por garantir proteção para toda a estrutura do encontro.

A ESSOR e a Axpert também estiveram presentes com um estande no Fórum, fortalecendo o relacionamento com parceiros, clientes e profissionais do mercado de eventos e entretenimento.

“Participar do Fórum Eventos 2026 é uma oportunidade para estreitarmos nossa conexão com um mercado em constante evolução. Temos investido em soluções especializadas para este segmento e os resultados mostram isso. A carteira de entretenimento da ESSOR registrou crescimento de 44%, refletindo o amadurecimento do setor e a confiança dos clientes em produtos mais personalizados e completos”, afirmou Nileide Fernandes, executiva de contas ESSOR

Para Nicollas Damasceno, gerente da Axpert, o Fórum Eventos 2026 representa muito bem a dimensão e a força desse mercado atualmente. “Estar presente nesta iniciativa é também uma forma de acompanhar de perto as transformações do setor e desenvolver soluções alinhadas às novas necessidades de organizadores, produtores e empresas que atuam nesse universo”, destacou.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para a direita: Juliana Sabrina dos Santos, fundadora e diretora executiva da Axpert Underwriting; Nileide Fernandes, executiva de contas da ESSOR Seguros; Nicollas Damasceno, gerente da Axpert Underwriting e Karla Xavier, analista de subscrição da Axpert Underwriting

*Foto: Divulgação