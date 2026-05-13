Abertura da Semana ENEF 2026 marca início de mobilização nacional pela educação financeira

Evento será realizado em 18 de maio, com transmissão ao vivo, e dá início à programação da 13ª edição da Semana ENEF – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participa, no dia 18 de maio, da abertura oficial da 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF). O evento será realizado a partir das 14h, com transmissão ao vivo pelo canal da Susep no YouTube.

A Semana ENEF acontece de 18 a 24 de maio em todo o país e reúne iniciativas gratuitas voltadas à promoção da educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal.

A abertura marca o início de uma programação nacional que contará com atividades promovidas por instituições públicas, privadas e do terceiro setor, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, estimular atitudes conscientes e fortalecer a tomada de decisões financeiras ao longo da vida.

Em 2026, o tema da Semana ENEF é educação financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade. A proposta desta edição é destacar a importância do planejamento contínuo e do acesso à informação para a construção de um futuro mais seguro e sustentável.

Durante a semana, serão abordados temas como planejamento para a longevidade, qualidade de vida, prosperidade, autonomia na tomada de decisões, inclusão e segurança financeira.

A Susep integra, e atualmente preside, o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, colegiado responsável pela coordenação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), e participa da Semana ENEF com ações voltadas à disseminação de conhecimentos sobre seguros, previdência e proteção financeira.

A programação completa pode ser acessada no site oficial da Semana ENEF:

https://www.gov.br/semanaenef/pt-br