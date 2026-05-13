APet impulsiona inovação insurtech em saúde pet para proteger animais de estimação

Em um mercado global de saúde animal projetado para chegar a quase 26 bilhões de dólares até 2030, impulsionado por taxas de crescimento anuais de dois dígitos, os planos de saúde pet deixaram de ser produtos acessórios e tornaram‑se soluções estratégicas de bem‑estar e proteção para milhões de tutores e seus animais de estimação.

Nesse cenário de oportunidade, a APet se destaca como um player inovador no segmento de planos de saúde e assistência para cães e gatos com forte base tecnológica e foco em eficiência digital e experiência do cliente, características que definem o novo perfil de empresas insurtech que estão remodelando o setor.

As Insurtechs, startups de seguros orientadas por tecnologia, estão acelerando a transformação do mercado tradicional de planos de saúde animal ao introduzirem plataformas digitais, automação inteligente, modelos de subscrição mais eficientes e experiências de contratação end‑to‑end simplificadas. As tecnologias digitais, como inteligência artificial (IA) para subscrição e processamento de sinistros, automação de fluxo de trabalho e integração via APIs, não só melhoram a experiência do tutor pet como também reduzem custos operacionais e ampliam o acesso dos consumidores a produtos personalizados.

“Na APet, acreditamos que cada animal de estimação merece atenção, cuidado e proteção de qualidade, assim como qualquer membro da família. O mercado de planos de saúde pet está em plena transformação, impulsionado por tecnologia e inovação, e nós queremos estar na vanguarda dessa mudança. As insurtechs têm mostrado que é possível unir digitalização, eficiência operacional e proximidade com o tutor, oferecendo produtos personalizados e processos ágeis. É exatamente esse modelo que aplicamos na APet: combinamos tecnologia de ponta com atendimento humano de excelência, garantindo que cada tutor tenha tranquilidade e cada pet tenha bem‑estar contínuo”, declarou Luiz Gênova, CEO da APet.

Enquanto as seguradoras tradicionais lutam com sistemas legados complexos e ciclos de desenvolvimento lentos, insurtechs conseguem lançar produtos em semanas, oferecer políticas personalizáveis e adaptar rapidamente as coberturas às necessidades reais dos tutores, desde saúde preventiva até tratamentos especializados. Esse movimento tecnológico está ligado ao crescimento projetado do setor: apesar da penetração de seguros pet ainda ser relativamente baixa em vários mercados, a demanda cresce impulsionada por gastos veterinários em alta e pela tendência contínua de humanização dos pets.

Com inserção sólida no mercado Brasileiro de saúde pet, APet tem se posicionado como uma solução que combina plataforma digital integrada para gestão de planos e serviços de assistência, atendimento abrangente 24 horas, com foco em bem‑estar contínuo do animal, a experiência centrada no tutor, com processos simplificados e conectividade entre clínicas, profissionais e segurados. E o alinhamento com tendências insurtech de fidelização, prevenção e monitorização digital de saúde.

Esse modelo, cada vez mais comum entre insurtechs que convergem tecnologia e cuidado pet, representa um novo paradigma no mercado brasileiro, aproximando a proteção animal dos padrões de excelência tecnológica já vistos em mercados maduros como EUA e Europa.

Sobre a Apet

A APet é um plano de saúde para cães e gatos, que tem como propósito “Garantir acesso a cuidados e saúde de qualidade aos pets”. A APet oferece planos completos, acessíveis e amplamente aceitos, e com vários diferenciais, como modelo livre escolha; tele consulta pet; tag localizadora; rede de clínicas parceiras; reembolso fácil; jornadas sem atritos para os tutores; clube de vantagens e ainda inclui um seguro de acidentes pessoais para o Tutor; que também concorre a um prêmio mensal de incentivo de R$ 10 mil.

Foto: Luiz Gênova, CEO da APet.