Preocupação com desastres naturais cresce entre os executivos, indica Risk Barometer 2025

Estudo anual da Allianz Commercial, apontou que o risco crescente de catástrofes naturais vem ganhando destaque entre executivos latino-americanos – Os executivos das Américas do Sul e Central estão mais preocupados com os desastres naturais, conforme mostrou o Risk Barometer 2025, estudo anual da Allianz Commercial referência para estratégias de mercado. O assunto ganhou uma posição e já está em segundo lugar no ranking das Américas, recebendo 34% das menções, ficando atrás apenas de riscos cibernéticos, com 38% das respostas.

A preocupação dos executivos mostra-se acertada, tendo em vista o crescimento dos desastres naturais. De acordo com a ONU, a combinação entre o fenômeno El Niño/La Niña e o aquecimento global levou a um número recorde de desastres naturais na América Latina e no Caribe, sendo que 77% desses eventos estão relacionados a tempestades e enchentes.

Além disso, secas e incêndios florestais também contribuíram significativamente para as perdas econômicas ao longo do período.

Para o Managing Director da Allianz Commercial Latin America, David Colmenares, esse dado reflete a crescente vulnerabilidade da região a eventos climáticos extremos, como enchentes, secas, incêndios florestais e furacões, que impactam não apenas as comunidades locais, mas também a estabilidade econômica e a continuidade dos negócios.

“Podemos notar uma tendência em todos os países das Américas Latina e Central com uma preocupação crescente diante do cenário de mudanças climáticas globais. Isso reflete não apenas o risco de desastres naturais para os negócios, bem como outros riscos consequentes, como a interrupção em operações e cadeias de fornecimento”, comenta Colmenares.

Veja alguns destaques por país:

Argentina: Pela primeira vez, os desastres naturais entraram na lista dos principais riscos no país, evidenciando um aumento na percepção dos impactos de eventos extremos.

Brasil: O aumento na preocupação foi impulsionado pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, que trouxeram grandes prejuízos e reforçaram a necessidade de medidas preventivas

Colômbia: Houve uma redução na preocupação com desastres naturais, mas o ano de 2025 começou com desafios climáticos que podem reacender os alertas.

México: Os desastres naturais eram a principal preocupação no passado, mas as movimentações geopolíticas fizeram com a interrupção dos negócios subisse no ranking.

O relatório completo está disponível no site oficial da Allianz Commercial.

Sobre a Allianz Commercial

Allianz Commercial é o centro de expertise e a linha global do Grupo Allianz para seguros empresariais, atendendo desde empresas de médio porte até grandes corporações e riscos especializados. Entre nossos clientes estão algumas das maiores marcas de consumo do mundo, instituições financeiras, líderes do setor, além das indústrias globais de aviação e transporte marítimo. Também protegemos empresas familiares e de médio porte – a espinha dorsal da economia – e cobrimos riscos únicos, como parques eólicos offshore, projetos de infraestrutura e produções cinematográficas.

Combinamos a expertise de nossos colaboradores, a solidez financeira e o reconhecimento da Allianz como a marca de seguros nº 1 do mundo, segundo a Interbrand, para ajudar nossos clientes a se prepararem para o futuro. Eles confiam em nós para oferecer soluções abrangentes de transferência de risco – tradicionais e alternativas –, consultoria de risco de excelência, serviços multinacionais e um gerenciamento de sinistros ágil e eficiente.

O nome comercial Allianz Commercial une o negócio de seguros corporativos da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) e a operação de seguros comerciais das entidades nacionais da Allianz Property & Casualty, que atendem empresas de médio porte. Estamos presentes em mais de 200 países e territórios, seja por meio de nossas próprias equipes ou da rede global e parceiros do Grupo Allianz. Em 2023, o negócio integrado da Allianz Commercial gerou aproximadamente €18 bilhões em prêmios brutos globalmente.