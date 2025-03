Associação Beneficente da Allianz celebra 30 anos com jantar especial

Evento reuniu os principais executivos da empresa e ex-frequentadores da instituição, que já ajudou a transformar a vida de mais de 10 mil pessoas – A Allianz Seguros promoveu, no dia 26 de março, um jantar especial em comemoração aos 30 anos da Associação Beneficente do Grupo Allianz (ABA). Realizado em São Paulo, o evento contou com a presença de Eduard Folch, presidente da companhia; Rose Oliveira, diretora da instituição; além de ex-frequentadores da Associação. Todos foram acompanhados pelos diretores que integram o Comitê Executivo da seguradora: Andreas Kerl (Financeiro), Fábio Morita (Automóvel, Massificados e Vida), Maria Clara Ramos (Transformação, Estratégia e Marketing), Mauricio Masferrer (Negócios Corporativos), Nelson Veiga (Comercial), Renaro Roperto (Sinistros, Back Office e Contact Center) e Rosely Boer (Operações e TI).

Fundada em 1994 pelos colaboradores da Allianz, a ABA está localizada na comunidade Santa Rita, zona leste de São Paulo, onde realiza um trabalho focado no desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e idosos da região em situação de vulnerabilidade social. A instituição mantém um acompanhamento constante dos frequentadores com o objetivo de auxiliá-los no processo socioeducacional e no desenvolvimento para o mercado de trabalho. Desde que abriu as portas, a ABA já ajudou a transformar a vida de mais de 10 mil pessoas.

“Chegar aos 30 anos sem nenhuma pausa é um marco importante. E se hoje comemoramos a trajetória da ABA, devemos agradecer ao empenho de toda a equipe, que mantém a instituição ativa com a mesma dedicação, entusiasmo e engajamento do início. Também agradecemos a cada colaborador e corretor parceiro da Allianz que, de alguma forma, tenha se engajado nesta iniciativa. Há pessoas que se dedicam muito à Associação, oferecendo o que têm de valioso, como o seu tempo”, disse Eduard Folch, reforçando que a ABA é mais do que um grande projeto de responsabilidade social da Allianz. “Esta ação é importante para a sociedade. Acredito profundamente no poder das oportunidades, pois cresci em uma família modesta em Barcelona. Meus pais deixaram a escola muito jovens e não tiveram a oportunidade de uma educação formal. Desde cedo, aprendi com eles o valor do esforço e da educação e, por isso, valorizo a criação de um ambiente seguro que ofereça oportunidades para todos.”

Rose Oliveira se emocionou ao reencontrar os jovens que passaram pela Associação e destacou que, atualmente, os filhos dos antigos frequentadores é que ocupam o espaço. “É lindo ver como como o nosso trabalho impactou cada um. A ABA realmente marcou a vida deles, inclusive com valores humanitários. É a prova de que o nosso projeto segue vivo, sólido, ativo e vem passando de geração para geração”, disse. A diretora ainda fez questão de destacar que a instituição seguirá com o propósito de fornecer meios para elevar o conhecimento, a criatividade, a solução de problemas e a realização dos sonhos das pessoas. “Esperamos que o nosso trabalho possa ser uma grande inspiração para a realização de outras ações sociais permanentes pelo Brasil.”

“Falar da ABA é falar da minha história”

Kauê Silva é um dos antigos frequentadores da ABA que participaram do jantar comemorativo. Acompanhado pela instituição dos 6 aos 16 anos de idade, ele destacou como o trabalho desenvolvido pela Associação impactou a sua vida. “Falar da ABA é falar da minha história. Todo fim de aula, fazíamos uma autoavaliação que considerava critérios como interesse, colaboração e tolerância à frustração. Uso esses valores no meu dia a dia até hoje”, disse, destacando que o ingresso na ABA foi a abertura de portas para um novo mundo. “Nasci em uma comunidade na zona Leste. De repente, surge uma oportunidade em que podemos ter acesso à cultura e educação. A ABA influenciou diretamente na minha profissão e na formação da minha família. A instituição tem um papel fundamental na minha vida e em tudo o que construí”, finalizou.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Rose Oliveira, diretora da ABA, no jantar em comemoração aos 30 anos da instituição.

*Crédito_Ayumi Yamamoto