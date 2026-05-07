Nexyun conquista primeiro lugar na premiação da MedSênior em Minas Gerais

Corretora foi reconhecida pela operadora como destaque em produção no primeiro trimestre de 2026 – A Nexyun Soluções conquistou destaque junto à operadora MedSênior ao alcançar o primeiro lugar em produção no ranking de corretoras em Belo Horizonte e Minas Gerais. A premiação referente ao primeiro trimestre de 2026 foi entregue no dia 28 de abril, na capital mineira, durante evento que reuniu executivos da operadora, diretores da empresa, corretores e parceiros de negócios do setor de saúde suplementar.

A conquista marca um momento importante para a empresa, lançada recentemente no mercado com a proposta de atuar como plataforma full broker, integrando soluções em saúde, seguros, crédito, imóveis e assessoria.

O diretor-executivo da Nexyun, André Beraldo de Morais, afirma que o resultado reforça o posicionamento estratégico adotado desde o início das operações da empresa. “Essa conquista representa a consolidação de um modelo baseado em pessoas, tecnologia e relacionamento. Para uma empresa nova e com um conceito inovador, alcançar o primeiro lugar do pódio em uma operadora de grande relevância e com números expressivos é extremamente gratificante. Essa premiação demonstra que estamos no caminho certo”, comemora.

De acordo com o executivo, alguns fatores foram determinantes para o desempenho da empresa. “Nosso foco está em reunir as melhores pessoas, que consequentemente se tornam grandes profissionais, aliado a uma forte capacidade tecnológica e ao suporte que entregamos a todos os stakeholders do mercado”, explica.

A Nexyun também atribui o resultado à atuação conjunta com corretores e parceiros de negócios. “Essa conquista mostra que, caminhando juntos, com estratégia bem definida, determinação e comprometimento, é possível atingir objetivos relevantes. O crescimento sustentável acontece quando todos evoluem em conjunto”, reconhece Beraldo.

Durante o evento, a MedSênior também apresentou a campanha “Goleada de Prêmios – Campeões de Vendas 2026”, voltada aos corretores e supervisores. A iniciativa prevê sistema de pontuação por vendas realizadas e premiações que incluem itens personalizados, eletrônicos e experiências para os profissionais de destaque.

Para o diretor Comercial e de Operações da Nexyun, Leonardo Falcão, campanhas de incentivo têm papel estratégico no fortalecimento do relacionamento com os parceiros comerciais. “Entendemos que ações voltadas à valorização dos corretores são fundamentais para impulsionar resultados. Equipes comerciais trabalham motivadas por desafios, e as premiações acabam estimulando o engajamento e a busca contínua por alta performance”, observa.

Falcão destaca ainda a relevância da parceria com a operadora dentro do mercado mineiro. “A MedSênior ocupa posição estratégica no segmento de planos de saúde para o público acima de 49 anos, especialmente pela oferta de produtos sem coparticipação, o que gera previsibilidade e mais segurança financeira aos clientes. Hoje, a operadora é um player fundamental para os corretores que buscam entregar soluções de qualidade”, ressalta.

Segundo ele, a parceria vai além da operação comercial. A operadora também é patrocinadora da campanha Autoridade em Vendas, promovida pela Nexyun em Minas Gerais. “Essa relação sólida fortalece o mercado, amplia oportunidades para os parceiros e nos impulsiona a buscar resultados cada vez mais consistentes”, acrescenta.

Representaram a Nexyun no evento diretores, gestores e coordenadores. Pela MedSênior, participaram o presidente da operadora, Maely Coelho; o vice-presidente Comercial Nacional, Rafael Maganete; o diretor Comercial Nacional, Raphael Loures; a gerente comercial Amanda Assis; e a supervisora comercial, Beatriz Teodoro.

Após o reconhecimento, a Nexyun afirma que seguirá focada na expansão e no fortalecimento das parcerias estratégicas. “Nosso objetivo é manter a liderança junto aos principais parceiros do mercado, sempre com foco em excelência na entrega, crescimento sustentável e geração de valor para todo o ecossistema”, conclui o diretor-executivo, André Beraldo.

Foto: Equipe da Nexyun celebra com executivos da MedSênior a conquista do 1º lugar no ranking de produção em Minas Gerais