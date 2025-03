Bradesco Seguros lança serviço de rodas, pneus e suspensão

Serviço cobre pequenos danos causados por buracos nas vias ou colisões em meios-fios e calçadas – Buracos em estradas e vias podem aumentar o risco de colisões e outros imprevistos, tornando a direção um desafio para os motoristas. Para garantir ainda mais segurança aos clientes, a Bradesco Seguros acaba de lançar um serviço para a substituição de rodas, pneus e peças do sistema de suspensão que sejam danificados em uma mesma colisão. Disponível para clientes do Bradesco Seguro Auto, este serviço é ideal para reparar pequenos danos causados por buracos nas vias ou colisões em meios-fios e calçadas, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia dos motoristas.

Com essa novidade, o segurado garante que o veículo esteja sempre em bom estado de funcionamento, proporcionando mais desempenho e segurança. Além disso, o cliente tem a confiabilidade de ser atendido por uma seguradora especialista no segmento automotivo.

Segundo Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, o novo serviço reforça o compromisso da companhia em inovar e oferecer soluções personalizadas, alinhadas às reais necessidades de seus segurados. “Sabemos que imprevistos acontecem e que pequenos impactos podem comprometer o desempenho do veículo. Com esse novo serviço, queremos oferecer uma solução prática e eficiente, garantindo que nossos clientes possam seguir viagem com segurança e sem preocupação”, afirma a executiva.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros