Swiss Re atualiza calculadora para avaliar o risco de doença arterial coronariana

A Swiss Re anuncia uma importante atualização em seu manual de subscrição líder do setor, o Life Guide. A calculadora de Doença Arterial Coronariana (DAC) agora está disponível para mais de 25.000 usuários do Life Guide de 800 empresas em 100 países ao redor do mundo. A calculadora de Doença Arterial Coronariana atualizada simplifica significativamente o processo de subscrição, permitindo que os subscritores avaliem o prêmio adequado, proporcional ao risco apresentado pela saúde cardiovascular de um indivíduo. A calculadora orienta o subscritor na avaliação de fatores adversos em um caso de subscrição, incluindo diagnóstico de DAC, histórico de eventos, tipos de tratamento ou comorbidades.

A atualização inclui uma nova interface amigável que consolida as classificações de DAC do Life Guide. Os subscritores também têm acesso a um modelo interativo em 3D do coração para visualizar melhor o risco.

Como uma das principais causas de morte em todo o mundo, a DAC é uma área de foco importante para os subscritores médicos. A calculadora de DAC anterior, lançada em 2018, foi facilmente uma das aplicações mais utilizadas no Life Guide, com uma média de 300.000 acessos por ano globalmente.

A calculadora aprimorada de DAC é apenas uma das muitas melhorias que a Swiss Re está introduzindo em sua revisão anual do Life Guide. Outras atualizações incluem novas páginas de classificação alinhadas com as pesquisas médicas mais recentes e melhorias significativas na usabilidade, navegação e funcionalidade do Life Guide. A Swiss Re está comprometida em manter o Life Guide como o primeiro manual de subscrição global.

Sobre o Life Guide

O Life Guide é continuamente classificado como o primeiro manual de subscrição global da indústria, de acordo com o estudo da NMG Consulting. Sua filosofia de subscrição e os treinamentos incorporados são respaldados por especialistas da Swiss Re, que monitoram os mais recentes desenvolvimentos médicos, regulatórios e tecnológicos. Repleto de informações atualizadas, o Life Guide combina expertise médica e de subscrição com análises e conhecimentos atuariais, proporcionando confiança nas decisões tomadas pelos clientes.

Sobre o Grupo Swiss Re

O Grupo Swiss Re é um dos principais provedores mundiais de resseguros, seguros e outras formas de transferência de riscos baseada em seguros. Com mais de 150 anos de experiência, a companhia aplica novas perspectivas, conhecimento e capital para antecipar e gerenciar riscos – de catástrofes naturais a mudanças climáticas e do envelhecimento da população aos crimes cibernéticos. Com o propósito de ajudar o mundo mais resiliente, sua equipe trabalha com excelência técnica e de atendimento, desenvolvendo soluções inteligentes e personalizadas para clientes no mundo inteiro. O Grupo Swiss Re está organizado em três Unidades de Negócios, cada uma com estratégia e objetivos diferentes, que contribuem para a missão geral do Grupo. Para mais informações, visite www.swissre.com/brasil