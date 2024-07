Sompo estreia segunda temporada do SompoCast com Gloria Vanique

Videocast lançado em parceria com o UOL debate a contribuição dos seguros corporativos e de agronegócio para impulsionar o crescimento das empresas – A Sompo, subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, acaba de estrear a segunda temporada do SompoCast, videocast produzido em parceria com o UOL e apresentado pela jornalista Gloria Vanique. A cada novo episódio, os especialistas da companhia debatem tendências, perspectivas e a contribuição dos seguros corporativos e de agronegócios para impulsionar o crescimento das empresas em tempos desafiadores.

Já no episódio de estreia, Gloria Vanique recebe Adailton Dias, diretor Executivo de Produtos e Resseguro da Sompo, e o engenheiro Rodrigo Abadalla Brandão, gerente técnico de Seguro Garantia da Sompo. Durante a conversa, os especialistas traçaram um panorama desse segmento e apresentaram como o seguro garantia contribui com a saúde financeira das empresas, preservando o fluxo de caixa. Na oportunidade, eles também destacaram como essa modalidade traz mais segurança para as partes envolvidas, de que determinado serviço será devidamente executado conforme contrato. O primeiro episódio está disponível nas plataformas Youtube, Spotify, Apple e Amazon ou diretamente no link: https://bit.ly/SompoCast2atemp.

“Estamos empolgados em trazer a segunda temporada do SompoCast. Este é um momento importante, em que estamos dedicados a informar e apoiar nossos clientes e parceiros com as mais recentes tendências e melhores práticas no mercado de seguros corporativos e de agronegócio, que são o foco de negócios da companhia”, comenta Celso Ricardo Mendes, diretor Executivo da Sompo. “Já na primeira temporada, alcançamos uma audiência expressiva ao abordar temas como gerenciamento de riscos, influência da tecnologia e outros temas que têm impacto significativo no resultado das empresas. Nessa nova temporada, vamos seguir com o compromisso de trazer perspectivas interessantes sobre como gestão de pessoas e as diferentes modalidades de seguros podem contribuir com as estratégias de negócios nos mais variados segmentos da economia”.

“O SompoCast vai além das estratégias de comunicação do novo posicionamento da companhia ao mercado. É também um canal de presença de marca que contribui para fortalecer o relacionamento com um público que necessita de informação qualificada para a tomada de decisões sobre estratégias de negócios. A ideia é compartilharmos insights, experiências e dicas práticas que ajudarão gestores de riscos, corretores de seguros e toda a cadeia produtiva a se manterem atualizados e preparados para os desafios atuais e futuros. Tudo isso por meio de um bate-papo, que vai mostrar que assuntos aparentemente complexos podem ser abordados numa linguagem simples e instrutiva”, pondera Aline Telis, gerente de Marketing da Sompo.

Posicionamento

O SompoCast integra as iniciativas para comunicar o novo posicionamento da companhia, que desde setembro de 2023, passou a focar exclusivamente em seguros corporativos e de agronegócio. A estratégia contemplou investimentos em mídia impressa e digital, inbound marketing, mídias sociais, ações de endomarketing, participação em eventos dos setores foco, além da criação de um novo portal corporativo com conteúdo especializado em temas voltados aos assuntos de interesse de corretores de seguros e clientes das verticais atendidas, com foco em destacar a Sompo como autoridade em gerenciamento de riscos e seguros corporativos e de agronegócio. Em março de 2024, por meio de um alinhamento global, a marca passou a ser Sompo. Com isso, a nomenclatura “Seguros” que integrava a marca deixou de existir. “Assim como em outros países em que havia um outro termo além de Sompo, nós deixamos de utilizar ‘Seguros’ no nome. Agora, em qualquer parte dos cinco continentes, a companhia é reconhecida apenas pelo nome Sompo”, conclui Mendes.

Vale considerar que, após crescer 15,3% em 2023 em Seguros Corporativos e de Agronegócio, a companhia desenvolveu um planejamento estratégico que envolve investimentos em tecnologia, capital humano e expansão de portfólio e serviços, com a estimativa de crescer mais 18% somente em 2024.

Sobre a SOMPO

A Sompo é uma subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

Mais informações: www.sompo.com.br