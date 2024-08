Seguros de Pessoas crescem 18% no primeiro semestre de 2024

Montante arrecadado soma R$ 34,9 bilhões no período, sendo os seguros de Vida Individual e Prestamista os principais responsáveis pelo resultado – No primeiro semestre de 2024 os seguros de pessoas arrecadaram R$ 34,9 bilhões em prêmios, aponta o relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nos dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Um crescimento de 18,0% em relação ao mesmo semestre do ano passado.

Ao analisar as coberturas, houve um forte crescimento dos seguros Prestamista e Vida Individual, respectivamente 20,7% e 25,3%, na mesma base de comparação. Isso é equivalente a um aumento de, aproximadamente, R$ 1,7 bilhão em cada, o que explica 64% da alta dos seguros de pessoas no período. Além disso, outros dois segmentos com variações superiores a 20% foram os seguros Funeral (25,7%) e o de Acidentes Pessoais (21,5%).

Ao distribuir o montante arrecadado nos seis primeiros meses de 2024 pelas coberturas, nota-se que a maior participação foi do Prestamista (28%), seguido pelo Vida Individual (24%) e o Vida em Grupo (23%). Ademais, 13% foram arrecadados no seguro de Acidentes Pessoais e os demais 12% em outros seguros de pessoas.

“Estes números são explicados pelo contexto econômico e social. A ampliação do rendimento médio dos trabalhadores, da massa salarial e também da expansão do crédito, observada no período recente, são exemplos de fatores determinantes para o resultado nos ramos Prestamista e Vida. É um forte indício de que a população deseja ampliar a sua proteção, o que deve ser encorajado: tanto a securitária como a previdenciária. No segmento de seguro de pessoas é necessário expandir o portfólio de soluções financeiras oferecidas à população, como através do Seguro de Vida Universal, que está pendente de regulamentação. Já no caso dos planos de natureza previdenciária, a expectativa é que não sejam onerados com mais um imposto: o ITCMD”, analisa Edson Franco, presidente da Fenaprevi.

Setor transfere R$ 7,8 bilhões à população segurada

O estudo destaca que foram pagos R$ 7,8 bilhões em sinistros para a população segurada, aumento de 5,7% em comparação com o mesmo semestre de 2023. A exemplo dos prêmios, o resultado também é puxado pelos seguros Prestamista e Vida Individual, os quais apresentaram os maiores crescimentos: de 45,7% e 25,7%, respectivamente.

Em termos de participação no montante de sinistros pagos, 51% foram em Vida (Individual e Coletivo), 24% no seguro Prestamista e 11% no Acidentes Pessoais.

“O aumento da conscientização de nossa sociedade em relação à importância da proteção financeira é resultado dos benefícios percebidos nos seguros de pessoas, bem como na previdência. As atitudes preventivas por parte da população devem ser apoiadas, rejeitando-se qualquer tipo de iniciativa que tenha como resultado desincentivá-las” É necessário proteger mais pessoas, e os seguros e a previdência fazem toda a diferença na vida das famílias”, enfatiza Franco.

Foto: Edson Franco, presidente da Fenaprevi.