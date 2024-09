Seguro para empregadas domésticas autônomas? Sim, já é realidade

Primeira rede especializada em diaristas no Brasil surgiu de uma necessidade pessoal – A trajetória de sucesso e inovação no setor de serviços domésticos – José Roberto Campanelli, 69 anos, é um engenheiro de alimentos com pós-graduação em marketing e finanças, que construiu uma carreira diversificada e bem-sucedida ao longo dos anos. Com passagens por negócios de fast food e joalheria, além de experiência em vendas em uma empresa de corretagem de algodão e fios têxteis, Campanelli se destacou por sua capacidade de adaptação a diferentes mercados.

Sempre atento às oportunidades, o empresário identificou uma carência significativa no mercado de serviços domésticos ao enfrentar dificuldades para encontrar uma diarista. “Ficava pedindo indicações, os horários não batiam, foi bastante difícil. Justo em um momento que minha casa estava em obras”, conta Campanelli.

Inspirado nesse episódio, ele fundou a Mary Help em 2011, a primeira rede de franquias de intermediação de serviços domésticos do Brasil. A empresa foi criada para intermediar, de forma segura e prática, serviços de limpeza, faxina, cuidados com idosos, babás, entre outros.

O sucesso da Mary Help foi imediato em São José do Rio Preto, cidade de residência de Campanelli. Já no final do ano de sua criação, a empresa ingressou no ramo de franchising, com as primeiras unidades franqueadas iniciando suas operações em 2012. Ele, que até então conciliava diversas atividades, dedicou-se exclusivamente à Mary Help dois anos após sua fundação.

Reconhecida pela excelência em seus serviços, a Mary Help conquistou quatro prêmios da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e hoje possui 164 unidades franqueadas em todas as regiões do Brasil. A empresa se destacou no setor de limpeza e conservação, inspirando o surgimento de um novo segmento de mercado, posteriormente copiado por outras empresas.

Seguro exclusivo

Recentemente, a Mary Help lançou um seguro inovador para suas profissionais, com coberturas que incluem indenizações para despesas médicas e hospitalares, invalidez parcial e total, morte acidental e auxílio funeral. Além disso, oferece uma renda diária garantida em casos de afastamento temporário por acidentes. “Essa ação é um marco para a Mary Help, que inovou mais uma vez, trazendo proteção para as profissionais que, em sua grande maioria, infelizmente, não contribuem para o INSS. Estamos comprometidos em garantir o bem-estar dessa classe profissional e fortalecer ainda mais nossa posição no mercado”, afirma Campanelli.

José Roberto Campanelli exemplifica o verdadeiro espírito empreendedor, transformando desafios em oportunidades e sempre buscando inovações que agreguem valor ao mercado e à sociedade.

Para mais informações, visite o site www.maryhelp.com.br e no Instagram @maryhelp.franchising.

Sobre a Mary Help

A Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas mais de 9 mil diaristas preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura.