Seguro empresarial: uma ferramenta estratégica para a estabilidade das empresas e o bem-estar dos colaboradores

DS Beline destaca como a proteção corporativa pode assegurar o futuro dos negócios e garantir suporte a trabalhadores acidentados – Acidentes de trabalho são uma realidade inesperada, mas frequente, que podem comprometer tanto a estabilidade financeira das empresas quanto a qualidade de vida dos colaboradores. De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, entre 2016 e 2022, mais de 15,9 mil pessoas perderam a vida em acidentes laborais no Brasil. No mesmo período, os acidentes de trajeto aumentaram 16%, totalizando 125.505 casos registrados em 2022.

Nesse cenário, o seguro empresarial se consolida como uma ferramenta indispensável, oferecendo proteção patrimonial, financeira e, acima de tudo, humana. “A contratação de um seguro empresarial é uma medida que atua como um verdadeiro escudo, protegendo não apenas o patrimônio físico, mas também o maior ativo de qualquer negócio: seus colaboradores”, afirma Caroline Alves, Head de Planejamento da DS Beline, referência no atendimento e assistência às vítimas de acidentes.

Embora muitas empresas contem com seguros patrimoniais para proteger bens físicos e operacionais, nem todas possuem cobertura específica para seguro de vida empresarial, essencial em casos de acidentes de trabalho. Compreender essa diferença é fundamental, já que cada apólice é única.

Além de cobrir danos materiais, como incêndios, explosões, roubos e interrupções de atividades, o seguro empresarial também se sobressai pelo suporte oferecido em casos de acidentes com colaboradores, incluindo despesas hospitalares, indenizações e outros custos relacionados a danos corporais, seja durante a jornada de trabalho ou no deslocamento entre casa e trabalho.

Dentro das coberturas disponíveis, destaca-se a Responsabilidade Civil Empregador, que ampara colaboradores e suas famílias, cobrindo despesas médicas e até mesmo funerárias em situações mais graves. “O seguro empresarial vai além da proteção ao ambiente de trabalho. Ele demonstra que a empresa valoriza as pessoas que contribuem para o seu sucesso, oferecendo amparo em momentos de vulnerabilidade”, reforça Caroline.

A DS Beline, com sua atuação especializada, foca exclusivamente em seguros de vida empresarial, garantindo agilidade e precisão na orientação de clientes sobre sinistros que envolvem indenizações por morte ou invalidez. “Nossa prioridade é assegurar que os direitos do acidentado ou de seus dependentes sejam preservados, proporcionando tranquilidade em momentos de maior necessidade”, explica.

Mais do que um recurso financeiro, o seguro empresarial aliado a uma assessoria especializada é uma demonstração de cuidado com os colaboradores e de responsabilidade social. Ele protege vidas, negócios e reputações, permitindo que empresas mantenham suas operações com confiança, enquanto os colaboradores e suas famílias contam com o respaldo necessário para superar os desafios.

Sobre a DS Beline Assessoria

Fundada em abril de 2020, a DS Beline Assessoria é uma empresa especializada em fornecer suporte a pessoas que sofreram acidentes e ficaram com sequelas, facilitando o acesso a indenizações e benefícios. A empresa oferece uma ampla gama de serviços para obtenção seguros de vida privados e empresariais, seguro DPVAT, incluindo serviços jurídicos com apoio de parceiros com a mesma excelência dos serviços administrativos. A DS Beline se destaca pelo atendimento personalizado e humanizado, ajudando seus clientes a superarem as dificuldades resultantes dos acidentes.