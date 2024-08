Seguro de Frota: Rodobens vê aumento de 210% na contratação para veículos corporativos

Medida estratégica pode proporcionar economia, segurança e eficiência operacional para empresas que dependem de veículos para suas atividades diárias – Durante o primeiro semestre de 2024, a Rodobens verificou um crescimento expressivo de 210% na contratação de seguros de frota em relação ao mesmo período do ano anterior. Em prêmio, foram R$10 milhões em comparação aos R$4,8 milhões do mesmo período de 2023. Esse aumento significativo reflete a crescente demanda por soluções eficientes e abrangentes de proteção para frotas corporativas.

“No cenário regulatório, a estabilidade em 2023 contribuiu para a confiança do mercado de seguros de frota. Além disso, o aumento da adoção de tecnologias como telemetria e IoT (Internet das Coisas) está influenciando positivamente o setor, permitindo um melhor gerenciamento de riscos e preços mais competitivos”, explica Luis Guilherme Vilela, Diretor da Rodobens Seguros.

Com um preço médio de contratação de aproximadamente R$8.500,00, o seguro de frota se mostra acessível para uma ampla gama de empresas. Segundo dados da base de clientes da Rodobens, o perfil das companhias que buscam por essa modalidade abrange transportadoras, negócios do ramo de construção e agropecuário, com maior concentração nas contratações de caminhões e veículos pesados, como rebocadores. Já o estado de Goiás se destaca como a região com maior número de clientes, refletindo a crescente demanda impulsionada pelo agronegócio.

“A contratação de um seguro de frota é uma medida estratégica que pode proporcionar economia, segurança e eficiência operacional para companhias que dependem de veículos para suas atividades diárias”, afirma o diretor.

Confira abaixo as principais vantagens e benefícios para os negócios que optam por essa modalidade:

Redução de custos e economia de escala: Ao optar pelo seguro de frota, as empresas beneficiam-se de descontos substanciais comparados aos individuais para cada veículo. Além disso, essa economia é potencializada pela administração simplificada de um único contrato, reduzindo despesas administrativas e operacionais.

Gestão simplificada e cobertura abrangente: A contratação de um único contrato facilita a gestão e a renovação das apólices, enquanto a cobertura completa protege contra acidentes, roubo, incêndio e danos a terceiros. Outro benefício é que as apólices podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de cada empresa.

Facilidade em processos de sinistro e acompanhamento da frota: Com suporte especializado e ágil para negócios com frotas, as seguradoras oferecem assistência rápida e eficiente. Além disso, sistemas de monitoramento e relatórios ajudam na gestão da utilização e manutenção dos veículos, incluindo programas de formação para prevenção de acidentes.

Benefícios adicionais e valorização do patrimônio: As apólices de seguro de frota podem incluir benefícios como veículos de substituição em caso de sinistro e assistência em viagem 24 horas. A manutenção adequada dos veículos preserva o valor patrimonial, garantindo operações contínuas e eficientes.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.