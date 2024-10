Porto Seguro anuncia condições especiais para seguros de Celular e Responsabilidade Civil Profissional

Até o dia 31 de outubro, os clientes poderão contar com benefícios para a contratação dos produtos – A Porto Seguro, empresa líder de seguros no Brasil, anuncia condições especiais nos seguros para Celular e no produto Responsabilidade Civil Profissional (RCP) durante todo o mês de outubro. Para a proteção dos celulares, o cliente poderá contar com desconto de até 20%*; já para o RCP, profissionais da saúde de diversas especialidades (como médicos e dentistas) e corretores de seguros poderão contar com 10% de desconto na aquisição do produto.

Confira abaixo os benefícios de contar com cada uma das proteções:

Seguro para celular

O seguro para celular da Porto Seguro é a solução ideal para garantir proteção completa, com cobertura para os mais diversos imprevistos e sem carência. Entre as opções disponíveis estão quebra, roubo, furto simples e até transações digitais e pix – após roubo ou furto, inclusive fora do Brasil. Além disso, a indenização é em dinheiro, com franquia reduzida para 20% ao ativar a sua localização no App Porto. E você ainda conta com mais de 300 parceiros que oferecem descontos em produtos e serviços pelo programa de relacionamento Porto Plus.

Para garantir assertividade na contratação do seguro, é possível contar com a assistência de mais de 37 mil corretores parceiros da Porto, que estão disponíveis para atender às mais diversas novidades de cada perfil de cliente. Para saber mais sobre o produto entre em contato com os nossos corretores ou acesse esse link.

*O desconto especial é de 20% do seguro para celular e acumulável da seguinte forma: até o dia 31 de outubro, o cliente contará com 10% de desconto na contratação do produto utilizando o cupom OUTUBRO10 + 5% de desconto para clientes Porto e +5% de desconto para pagamento com o cartão Porto Bank.

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)

Esse produto oferece proteção diante de reclamações de terceiros de alegadas falhas profissionais por erros ou omissões. Com este seguro, profissionais de diferentes áreas podem exercer suas atividades com mais tranquilidade.

As coberturas do produto garantem as perdas associadas à responsabilidade atribuída ao profissional em consequência de sua prestação de serviços, como custos de defesa, indenizações estipuladas em ações judiciais ou arbitrais contra o segurado, bem como valores decorrentes de acordos celebrados com a anuência prévia e por escrito da seguradora. Há também cobertura para danos morais, custos com restituição de imagem, entre outras, incluindo as específicas que amparam os profissionais de saúde, conforme a área de atuação.

A condição especial de 10% de desconto do RCP contempla diversas especialidades médicas e está disponível apenas para pessoas físicas nesta área. Para os corretores, o produto é disponibilizado para pessoas físicas e jurídicas. A contratação do RCP também é facilitada pelos corretores parceiros da Porto, garantindo suporte durante todo o processo de aquisição do seguro. As condições para contratação de cada um dos produtos podem ser consultadas neste link:

https://www.portoseguro.com.br/celular

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro unidades de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 17,7 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2023, a companhia apresentou R$ 31,7 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,26 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.