Odontoprev patrocina a Eco Run 2024, corrida que une saúde e sustentabilidade

Parceria reforça o compromisso da empresa com práticas ambientais e promoção do bem-estar por meio do esporte – A Odontoprev, líder em planos odontológicos da América Latina, é uma das patrocinadoras da Eco Run 2024, corrida de rua que combina a paixão pelo esporte e o compromisso com a sustentabilidade. O evento ocorrerá no dia 11 de agosto, no Obelisco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e reunirá atletas e entusiastas do meio ambiente em percursos de 5km e 10km.

Sheila Ferrari, Gerente Executiva de Marketing, Pesquisa e Sustentabilidade da Odontoprev, destaca o valor da parceria: “Participar da Eco Run 2024 é mais do que patrocinar um evento esportivo; é reafirmar nosso compromisso com a saúde e a sustentabilidade. Sempre acreditamos que cuidar da saúde vai além dos consultórios, e essa parceria nos permite incentivar práticas sociais e a conscientização ambiental, fortalecendo o impacto positivo que buscamos promover na comunidade, em linha com os princípios ESG que norteiam nosso dia a dia.”

Organizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), a iniciativa visa engajar corredores de todos os níveis e incentivar a adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis. O patrocínio da Odontoprev nesta edição não apenas reforça seu compromisso com essas práticas, mas também fortalece seu papel como líder na promoção da saúde integral. A parceria convida a comunidade a se unir a este movimento de conscientização ambiental.

