Novo episódio do BETACast fala sobre gestão de benefícios

Podcast da Wiz Co recebe Melissa Pardini, Diretora Comercial de Benefícios da Wiz Corporate, e Ana Piedade, Diretora de Recursos Humanos do Banco Luso Brasileiro, que explicam como benefícios podem ser um diferencial para atrair e reter talentos – O BETACast, podcast do grupo Wiz Co voltado para desenvolvimento, tecnologia, carreira e negócios, acaba de lançar mais um episódio. O tema da nova edição é “gestão e seleção de benefícios para colaboradores”, e conta com a participação de Melissa Pardini, Diretora Comercial de Benefícios da Wiz Corporate, unidade de negócio do Grupo Wiz Co dedicada à distribuição de seguros e produtos financeiros ao mercado B2B, e de Ana Piedade, Diretora de Recursos Humanos do Banco Luso Brasileiro.

Leonardo Domiciano e Malu Diniz, apresentadores o BETACast, conversam com as convidadas sobre este tema tão relevante para o mundo corporativo, já que oferecer o pacote certo de benefícios pode ser um grande diferencial para atrair e reter talentos, mas as empresas ainda encontram dificuldades para escolher as opções que fazem mais sentido para seus negócios e colaboradores.

“O maior desafio que as empresas encontram hoje é a diversidade de gerações e, de fato, atender as necessidades individuais. Nunca vamos conseguir agradar a todos, ainda mais em grandes empresas, onde é muito difícil estar próximo de 100% dos colaboradores. Existem ferramentas e soluções que nos ajudam a trabalhar essa questão de uma forma mais assertiva, onde conseguimos identificar os interesses e o que vai agradar a maioria, além da possibilidade de uma escolha flexível para o trabalhador, quando podemos, de alguma forma, disponibilizar um valor e ele faz a opção de acordo com sua própria necessidade”, explica Melissa Pardini.

Durante o podcast, as convidadas também discutem os principais desafios na implantação dos benefícios, explicam como garantir a qualidade dos serviços oferecidos pelos fornecedores e os meios de a tecnologia se tornar uma grande aliada na gestão destas vantagens. Este e outros episódios estão disponíveis no Spotify, por este link.

Sobre a Wiz Co

Avaliada atualmente em R$ 1 bilhão na B3, a Wiz Co (WIZC3) é a maior corretora de seguros independente especializada em bancassurance do Brasil. Atua com ampla oferta de serviços de seguro, distribuição de consórcio e crédito para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Com 51 anos de atuação, conta com mais de 1.500 colaboradores distribuídos por 10 unidades de negócios: Wiz Concept, Wiz Parceiros, Wiz Conseg, Wiz Corporate, Inter Seguros, BMG Corretora de Seguros, BRB Seguros, Paraná Seguros, Omni1 e Promotiva.