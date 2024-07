Novas tendências de mobilidade ampliam possibilidades para corretores

Por: David Beatham, diretor executivo de Automóvel e Massificados da Allianz Seguros – Uma das principais tendências que o mercado automotivo espera para um futuro próximo é o crescimento dos aluguéis de carros, principalmente pela aquisição de assinaturas. O movimento converge com as mudanças de visão da sociedade, que está cada vez mais consciente com o seu consumo.

Ainda que esse movimento esteja em desenvolvimento, o mercado está se preparando e tem oferecido opções para quem não tem interesse em comprar um carro, mas que não quer renunciar às facilidades proporcionadas pelo automóvel. De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a ABLA, o faturamento bruto do setor de aluguel de veículos em 2023 cresceu 22% no Brasil, chegando a R$ 44,9 bilhões. Houve também, segundo a instituição, um crescimento de 9,4% no número de usuários, totalizando 75,8 milhões em valores absolutos.

São vários os motivos pelos quais as pessoas optam pelo aluguel. Além de viagens, impulsionadas pelo modelo de trabalho híbrido – que permite uma maior flexibilidade na escolha do local do expediente –, há também quem precise fazer o uso de forma pontual, em mudanças e grandes compras, por exemplo, que necessitam de mais viagens ou de um grande bagageiro. Nesses casos, o que mais importa é a utilidade dos automóveis. Outro benefício está na economia: ao invés de manter um carro parado na garagem, com custos e sem uso, o aluguel permite um gasto menor e mais bem aproveitado.

Até para aqueles que usam veículos no seu dia a dia, o aluguel está se tornando uma opção, através dos serviços de assinatura. Na modalidade, o consumidor assina um contrato que cobre todos os custos de uso de um veículo, como o seguro e manutenção, e recebe um veículo atual, pagando uma mensalidade pelo período acordado. Dados da ABLA demonstram que a categoria cresceu 31,2% entre 2022 e 2023 e corresponde a aproximadamente 12% da frota total das empresas do setor de locação.

Para o setor de seguros, essa demanda sinaliza que o produto de frotas ainda tem muito espaço para crescer. Mesmo com desafios na popularização do serviço, como o alto valor das mensalidades, esse novo mercado oferece mais uma opção para que os corretores diversifiquem sua carteira. Aqueles que estiverem atentos fecharão cada vez mais negócios, ampliando sua área de atuação e crescendo no mercado.

