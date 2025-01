Nova diretoria da UNIDAS toma posse, assumindo o compromisso de continuidade e consistência estratégica

Além dos diretores, também foram empossados conselheiros deliberativos e fiscais para o triênio 2025-2027 – Na última quarta-feira (1º), tomaram posse os novos membros da diretoria nacional e dos conselhos deliberativo e fiscal da UNIDAS – Autogestão em Saúde para o triênio 2025-2027, sob a presidência de Mário Jorge da Cruz Vital, da Cassi. Eleito em Assembleia Geral, realizada no dia 26 de novembro do ano passado, em Florianópolis-SC, o grupo reafirmou o compromisso da entidade com a representatividade, inovação, desenvolvimento e sustentabilidade do segmento de autogestão.

Ao assumir o cargo, Mário Jorge enfatizou que uma gestão não se faz só pela diretoria. “O desafio para o triênio é o de manter o profissionalismo e a visão estratégica desenvolvida pela UNIDAS ao longo dos anos, com foco nas necessidades de todas as filiadas. Estamos aqui por elas e é por cada uma que vamos continuar lutando”, afirmou o novo presidente.

O presidente eleito é bacharel em Ciências Contábeis e possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Atua na CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, uma das maiores autogestões do país, há quase três décadas, onde ocupou posições como gerente estadual na Paraíba, em Pernambuco e em São Paulo. Nos últimos anos, liderou o Escritório de Negócios da instituição, sendo responsável pela implantação de uma estrutura inovadora para negociar com grandes grupos corporativos. Na UNIDAS, coordenou a CAGETECS – Câmara de Gestão em Tecnologias de Saúde, de 2016 a 2019.

Durante a apresentação do planejamento de trabalho, os novos diretores destacaram pautas importantes, como propostas de novos modelos de remuneração, promoção de parcerias entre as autogestões, manter a aproximação e ampliar o diálogo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com o Congresso Nacional e com o Poder Judiciário. De acordo com o presidente eleito, essas estratégias visam ampliar o campo de atuação tanto da UNIDAS quanto das autogestões em saúde.

Conheça abaixo os membros eleitos para os conselhos:

Conselho Deliberativo

Conselheiros comprometeram-se a atuar em prol do fortalecimento das políticas institucionais no próximo triênio

Titulares

Werner Duarte Dalla (Abertta Saúde)

Rodrigo Santiago Pereira (Saúde Caixa)

Anderson Ferreira (Cemig Saúde)

Pablo Cavalcanti de Andrade Lima Brito (Fisco Saúde)

José Antônio Diniz de Oliveira (Fiosaúde)

Maria do Perpétuo Socorro Lago Gomes Martins (Geap Autogestão em Saúde)

Alexandre José da Silva (Elosaúde)

Wellington Araújo Lima (Affego)

Fernando Zingano (Cabergs)

Rodrigo Spada (Afresp)

Suplentes

Agenor Paulino Trindade (Camed)

Omar de Carvalho Gomes Filho (Copass Saúde)

Rodrigo Collares Arantes (Banco Central)

Hemerson Luiz Barbosa Pedroso (Fundação Copel)

Aníbal de Oliveira Valença (Adufepe)

Rogério Carlos Lamim Braz (Eletros Saúde)

Claudia Cristina Cardoso de Lima (Fundação Libertas)

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal inicia atividades com a responsabilidade de garantir fiscalização, transparência e orientação das operações financeiras e contábeis da UNIDAS

Titulares

Ricardo de Oliveira Garcia (S.P.A. Saúde)

Fátima Taher Jounis (Fundaffemg)

Eurípedes Rosa Nascimento Júnior (Casembrapa)

Suplente

Alfeu Luiz Abreu (SIM Saúde)

Sobre a UNIDAS

A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – é uma entidade associativa sem fins lucrativos, representante das operadoras de autogestão do Brasil – segmento da saúde suplementar em que a própria instituição é a responsável pela administração do plano de assistência à saúde oferecido aos seus empregados, servidores ou associados e respectivos dependentes. Atualmente, a UNIDAS congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas nos Estados e no Distrito Federal.

Ciente do seu compromisso de discutir a saúde suplementar, a entidade tem como objetivo fortalecer a competitividade das autogestões, levar soluções e conhecimento para as instituições e atuar permanentemente junto às agências reguladoras – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, entre outras instâncias governamentais. Anualmente, dois grandes eventos são promovidos – o seminário e o congresso, ambos com o intuito de difundir conhecimento, promover a troca de informações e incentivar o debate sobre gestão de saúde.