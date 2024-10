MAPFRE realiza encontro do Outubro Rosa com corretoras e palestra de Laura Muller

Ação terá conversas sobre o aumento da representatividade feminina na economia brasileira e no mercado segurador, além de painel sobre a importância do autoconhecimento na prevenção de doenças – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, em parceria com o Club Milla, campanha internacional de incentivo à venda de seguro de vida individual por corretores parceiros da empresa, promove na quarta-feira (09/10) um evento especial em celebração ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. A companhia realizará em sua sede localizada em São Paulo uma ação exclusiva para suas corretoras, que poderá ser acompanhada pelo público em geral por transmissão online.

O evento abordará temas relevantes para a saúde e bem-estar da mulher, com um foco especial na importância da representatividade feminina no mercado de trabalho e na prevenção de doenças.

Na primeira parte do evento, a diretora comercial de Vida e Previdência da MAPFRE, Carolina de Molla Lorenzatto e outras executivas da companhia promoverão um bate-papo sobre o impacto crescente da representatividade feminina na economia brasileira e no mercado segurador. Elas discutirão as particularidades das necessidades de proteção das mulheres e a importância da MAPFRE em oferecer soluções personalizadas para suas clientes.

Na sequência, é a vez da psicóloga, sexóloga e palestrante Laura Muller compartilhar sua expertise em autoconhecimento e bem-estar, abordando a importância e a necessidade das mulheres conhecerem a si mesmas com o intuito de prevenir doenças e promover uma vida mais longa e saudável. O evento é gratuito e as inscrições para acompanhar as conversas de maneira online podem ser feitas por meio deste link

O Club Milla é uma iniciativa internacional da MAPFRE que visa incentivar a produtividade e a profissionalização dos corretores de seguros especializados no segmento Vida. Com uma abordagem inovadora, a campanha oferece uma série de benefícios exclusivos para os participantes de maior produção, incluindo acesso a conteúdos de tendências de mercado, formação internacional e mentoria com especialistas internacionais.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Carolina de Molla Lorenzatto, diretora comercial de Vida e Previdência da MAPFRE