Lívia Torres conversa sobre viagem no 4º episódio do “Jornada Conectada”, videocast do Grupo Bradesco Seguros

Adriana Chaia, criadora do perfil “Viajando com História”, é a convidada do bate-papo do mês – Viagem é o tema central do 4º episódio do videocast ‘Jornada Conectada’, do Grupo Bradesco Seguros. Disponível para o público desde 25 de setembro, Lívia Torres conversa com Adriana Chaia, criadora do perfil @viajandocomhistoria. O bate-papo fala sobre como transformar uma paixão mundial em profissão por meio de seu trabalho no perfil e como planejar, de forma prática, uma viagem.

Vencedora do Prêmio SP+Digital e eleita no Top 10 perfis de Viagem e Turismo do iBest 2024, Adriana compartilha relatos de suas vivências ao redor do mundo, além de elencar destinos nacionais como ponto de partida para adicionar mais viagens às metas do ano e a importância do seguro viagem.

Confira aqui o episódio: https://www.youtube.com/watch?v=FSBn7Tik8wQ

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

