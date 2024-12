Investir em previdência privada até o final de dezembro pode deduzir base do IR em até 12%

Exclusivo da modalidade PGBL, benefício é válido para quem faz declaração completa do IR e contribui para a previdência social – O fim do ano é o momento ideal para quem deseja potencializar o planejamento financeiro e, ao mesmo tempo, otimizar a declaração do Imposto de Renda. Ao investir em um PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) até o dia 30 de dezembro, é possível deduzir os aportes realizados no plano em até 12% da renda tributável no IR de 2025. Essa dedução pode resultar em uma economia significativa no imposto a pagar ou até mesmo um aumento na restituição.

Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência, explica que o PGBL permite que o investidor adie o pagamento do Imposto de Renda sobre o valor investido até o momento do resgate, o que contribui para acumular um capital maior a ser rentabilizado ao longo do tempo. “Para aproveitar essa vantagem fiscal, é essencial escolher o modelo de declaração completa do Imposto de Renda, pois o próprio programa da Receita Federal calculará automaticamente a dedução permitida. A lógica é a de que, enquanto o investidor estiver acumulando recursos para a aposentadoria, ele não precisará pagar IR sobre esse montante”, esclarece Scripilliti.

Na declaração do Imposto de Renda de 2025, o contribuinte deverá informar o valor investido em previdência privada na seção “Pagamentos Efetuados” do programa da Receita Federal, utilizando o código “36 — Previdência Complementar”.

PGBL x VGBL

De acordo com a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), até agosto de 2024, o PGBL correspondia a 22% dos contratos, com 3,1 milhões de adesões. Já o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), mais indicado para quem faz a declaração simplificada do IR e não contribui para a previdência pública, é o tipo mais popular de plano de previdência, representando 63% do total no mesmo período, com cerca de 8,9 milhões de contratos. Os planos tradicionais de previdência somam os 15% restantes.

Entre janeiro e agosto de 2024, o VGBL foi responsável por 92% da captação de novos recursos, totalizando aproximadamente R$ 120 bilhões. No caso do PGBL, foram captados mais de R$ 8 bilhões, enquanto os planos tradicionais tiveram uma captação de cerca de R$ 2 bilhões.

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

