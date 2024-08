InsureMO firma parceria com Tecnologia Única para impulsionar negócios no Brasil

O InsureMO – plataforma de infraestrutura para players que atuam no mercado segurador – firmou uma parceria estratégica com a Tecnologia Única, empresa que fornece uma ampla gama de serviços na área de fidelização em diversos setores, do varejo até o agronegócio. Pelo acordo, o InsureMO (Insurance Middle Office) complementará o portfólio de soluções do segmento de seguros do parceiro; que por sua vez, oferecerá essas soluções para seus clientes que atuam em todo Brasil.

“A parceria com a Tecnologia Única possui duas frentes de atuação. Além deles implementarem e integrarem soluções já existentes no InsureMO em seus negócios em outros setores, eles também atuarão de forma autônoma, desenvolvendo e/ou criando aplicativos (como cotadores parametrizáveis) para portais do mercado segurador usando a nossa plataforma”, explica Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina.

Segundo o executivo, as empresas já estão trabalhando fortemente para abrir novos negócios e oferecer mais conforto aos clientes e prospects em todo o continente. “Essa é mais uma parceria que firmamos envolvendo uma empresa interessada em implementar modelos mais ágeis e flexíveis, capazes de promover transição e aceleração digital sem gargalos operacionais”.

Já Adriano Garcias, co-fundador e CEO da Tecnologia Única, classifica a plataforma InsureMO como uma solução capaz de acelerar o lançamento de produtos em diferentes canais digitais. “Como possuímos negócios em diferentes setores da economia, essa parceria é bastante estratégica para nós porque permite a integração digital entre diferentes players e nos ajuda a impulsionar a inovação no setor de seguros. Além disso, vemos a possibilidade de expandir o alcance de nossas soluções tecnológicas, facilitando a adaptação às demandas específicas de cada setor e impulsionando o crescimento sustentável de nossos clientes.”

Sobre o InsureMO

O InsureMO – Insurance Middle Office – é uma plataforma de infraestrutura para seguradoras, insurtechs, brokers, startups, além de canais tradicionais e de afinidade. Através de seu portfólio com mais de três mil APIs, habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 40 países globalmente, atendendo mais de 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.

Sobre a Tecnologia Única

Fundada em 2004, a Tecnologia Única surgiu para fornecer soluções analíticas voltadas ao atendimento ao cliente no mercado segurador. Atualmente, é reconhecida por sua expertise em soluções inovadoras e de alto impacto para o mercado corporativo. Com uma atuação diversificada que abrange desde o varejo até o agronegócio, a empresa se destaca por fornecer plataformas robustas de e-commerce, integração digital e automação de processos, além de desenvolver sistemas especializados sob medida.

Seu compromisso é com a excelência operacional e a inovação contínua, oferecendo serviços que vão desde a análise avançada de dados até a fidelização de clientes, sempre com foco em atender às demandas específicas e complexas de organizações de todos os portes, globalmente.

Foto: Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina e Adriano Garcias, co-fundador e CEO da Tecnologia Única (Esq. dir)