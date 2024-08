Inscrições abertas para o Conec 2025

O Sincor-SP abre as inscrições, exclusivamente para corretores associados e colaboradores chave de empresa associada, para o Conec 2025. Com palestras, feira de negócios, premiações, shows e outras atrações, o evento vai acontecer entre 23 e 25 de setembro de 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Para garantir a vaga, clique aqui. “Em comemoração aos 90 anos do Sincor-SP, lançamos as inscrições para o Conec 2025, de uma maneira especial e exclusiva para nossos associados, que merecem ser reconhecidos e diferenciados”, revelou o presidente da entidade, Boris Ber.

Na promoção de lançamento, o valor da inscrição individual é R$ 1.280, mas, a partir de duas inscrições feitas no mesmo ato, o valor é reduzido para 12x de R$ 83 (total de R$ 996). A condição está disponível até o dia 31 de outubro de 2024.

Exibido desde 1982, o Conec é uma realização do Sincor-SP, que se consolidou como um dos maiores eventos de corretores de seguros do Brasil. O congresso é reconhecido por sua abrangente grade de palestras e debates, voltada à discussão de questões relevantes ao setor de seguros. Fonte: Sincor-SP