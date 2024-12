III Fórum Seg News de Direito do Seguro debaterá sobre os impactos da Nova Lei do Seguro

INSCRIÇÃO PROMOCIONAL ATÉ 06 DE JANEIRO – POR R$ 40,00 – A publicação da Lei nº 15.040/2024 – Lei do Contrato de Seguro, também conhecida como o Marco Legal dos Seguros, aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,

foi sancionada pelo Presidente da República no dia 09 e publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de dezembro de 2024. Conforme especialistas no tema, a Lei do Contrato de Seguro

estabelece normas claras e adota um modelo dual que combina a lei com a atuação da autoridade reguladora (Susep). Atualmente, os contratos de seguro são regidos pelo Código Civil,

que tem um capítulo específico sobre o assunto, e pelo Decreto-Lei 73/66, também conhecido como Lei do Seguro Privado. A Lei aprovada substitui estas normas.

III FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO – NOVA LEI DO SEGURO!

Data: 20 de Fevereiro 2025 – Das 9h30 ás 12h00

I Painel (10h00 ás 11h00): Principais alterações nas relações entre Segurados X Seguradoras

.Dr. Sandro Raymundo – Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da da Comissão de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)

e Membro Efetivo da Comissão Especial de Direito do Seguro e Resseguro da OAB-SP (Seção de SP)

.Dr. Thiago Leone Molena – Sócio da Thiago Leone Molena Advocacia – TLM Advocacia

II Painel (11h00 ás 12h00): Sinistros: Impactos nas relações entre as Seguradoras X Poder Judiciário

.Dra Cirlene Silva Siqueira, Advogada Sócia do Escritório Peres Filho Sociedade de Advogados

.Dra Graziela Velasco – Advogada no escritório Graziela Vellasco Advocacia e Consultoria Jurídica

(Presidente da Comissão de Direito Securitário da 3ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – 2022/2024)

